Ратушняк: не моя вина, что все украинские миллиардеры – евреи

Мэр Ужгорода Сергей РАТУШНЯК заявляет, что толерантно относится к представителям всех национальностей.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении мэра Ужгорода к украинскому народу.

“Со всей решительностью заявляю, что я, как и абсолютное большинство моей нации, толерантно отношусь к представителям других национальностей, в том числе и евреев, которые населяют Украину”, – отмечает С.РАТУШНЯК.

Говоря о скандале, который возник после инцидента с его участием и участием активистки “Фронта перемен”, мэр Ужгорода подчеркнул, что “политические спекуляции достигли такого масштаба, что могут поставить Украину на грань широкомасштабного социального взрыва”.

Объясняя свою позицию относительно упомянутого инцидента, С.РАТУШНЯК заявил, что выступил как председатель городской общины “против произвола в общественных местах платных наемников одного из кандидатов в президенты”. Он отмечает, что поскольку избирательная кампания официально еще не началась, то на сегодня не существует “официальных кандидатов”, а город замусоривают “макулатурой сомнительного происхождения”. “Более того, нелегальные миллионные тиражи, тысячи палаток ЯЦЕНЮКА (Арсений ЯЦЕНЮК – народный депутат, лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» – УНИАН), установленные без всяких разрешений, продолжают безнаказанно и нагло действовать на всей территории Украины, провоцируя таким образом справедливое возмущение сознательных граждан”, – говорится в обращении.

С.РАТУШНЯК отмечает, что его действия “которые являются ни чем иным, как проявлением сознательной гражданской позиции”, были безосновательно поданы “как борьба с кандидатом в президенты еврейского этнического происхождения, а следовательно – как борьба в его лице против евреев Украины”.

“Заподозрить меня в антисемитизме или ксенофобии – это сваливать с больной головы на здоровую”, – отметил С.РАТУШНЯК, прибавив, что как городской председатель он “настойчиво добивается, чтобы в Ужгороде была возвращена для местных евреев синагога, которая стала филармонией при коммунистах”.

В то же время С.РАТУШНЯК высказал убеждение в том, что А.ЯЦЕНЮК “на этих выборах является ставленником ”олигархов“. “И не моя вина, что все эти самые богатые украинские миллиардеры – еврейского происхождения”, – отметил он.

Кроме того, мэр Ужгорода считает, что против него “в ход пущенные колоссальные деньги на подкуп наивысших должностных лиц, руководителей правоохранительных органов, следователей,.. журналистов”, чтобы “жестоко наказать С.РАТУШНЯКА”.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта перемен”, 6 августа в Ужгороде С.РАТУШНЯК напал на 21-летнюю активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

В комментарии журналисту мэр Ужгорода назвал А.ЯЦЕНЮКА «обнаглевшим еврейчиком», который путает выборы Президента Украины с выборами в «сельсовет Израиля».

Прокуратура Закарпатской области возбудила ряд уголовных дел против С.РАТУШНЯКА.

По состоянию на 13 августа против него возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса: 296 (Хулиганство), 365 (Превышение власти или служебных полномочий) и 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).