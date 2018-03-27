БЮТ, ГАК и Пора объединились против Черновецкого. Лидером античерновецкой силы стал Кличко

Студенты, которые пришли под УНИАН поддержать свои политические силы, устроили стихийный митинг, не давая пройти в зал Николаю Томенку, Виталию Кличко и Александру Пабату, - депутатам Киевсовета, которые презентовали сегодня создание депутатского большинства.

Но если часть студентов держала флаги “Нашей Украины” и “Поры”, остальные, одетые словно “белое братство”, пришли сюда, чтобы поддержать новоизбранного мэра Черновецкого.

Девушки в белом с предвыборной символикой мэра признались, что пришли не за деньги, а за идею, правда, на вопрос, почему именно сюда, сказали: “Мы здесь ребят ждем”. И, когда через несколько минут студенчество узрело экс-кандидата в мэры №2 Виталия Кличко, возвышающегося над всеми, толпа - и желтая, и белая, - радостно загудела.

Представители трех партий - “Поры”, БЮТ и Гражданского актива Киева очень спешили, а потому были предельно лаконичными.

Пока Кличко-старший разглядывал потолок, Томенко с Пабатом вкратце выразили возмущение проведением первой сессии городских депутатов нового созыва. Заявили, что не все депутаты были приглашены, собралось всего 55 и не было кворума. “Это была нелегитимная сессия, это было просто собрание”, - возмущался лидер ГАК.

“Хватит экспериментировать над Киевом. Мы больше не позволим этого делать”, - заявил Николай Томенко.

Лидер будущего большинства-коалиции “Демократический Киев” Виталий Кличко - а именно его решили поставить во главе политические партнеры - как всегда в своих речах был немногословен и долго думал над каждой фразой. Он в который раз озвучил свой предвыборный лозунг, мол, власть должна измениться, должна быть прозрачной: “А я сегодня вижу, что власть в Киеве не изменилась”.

На этом политики быстро покинули зал, и, не дав ответа ни на один журналистский вопрос (“Завтра, все завтра!” - Николай Томенко), почти сбежали к машине. То ли от журналистов спасаясь, то ли от “сторонников”.