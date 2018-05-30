Медведев выдвинул требования к будущему Президенту Украины?

В РФ нарастают кризисные явления – больше, чем они нарастают в Украине. Внимание российского общества должно быть направлено на внешнего врага, а не на собственный режим...

Россия начала новый этап антиукраинской кампании. Сегодня президент РФ Дмитрий Медведев выступил со странным заявлением, где обвинил Украину в проблемах отношений двух стран. Что означает обращение Медведева, каких дальнейших шагов стоит ожидать украинцам от России? Об этом мы спросили у украинских и российских политиков и экспертов.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: НАШ ОТВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕРЖАННЫМ, ЧТОБЫ МЫ НЕ УПОДОБЛЯЛИСЬ... Подобные заявления свидетельствуют о том, что Россия на сегодня не ставит перед собой задачи нормализовать двусторонние отношения между Украиной и Россией. Перечень вопросов, которые очерчены в заявлении президента РФ, дают основания заключить, что эти проблемы вызывают серьезную обеспокоенность в РФ и они сегодня занимают одно из ведущих мест в политической повестке дня в отношениях Украины и России.

Решение о том, чтобы отсрочить назначение посла РФ в Украину нужно рассматривать как осознанное обострение отношений между двумя странами. Такое решение свидетельствует о неготовности российской стороны решать проблемы, накопившиеся на протяжении последних лет.

Обеспокоенность РФ состоянием двусторонних отношений понятна. Подорваны основы стратегического партнерства, нанесен непоправимый вред добрососедским отношениям. Конечно, Украина как миролюбивая страна, которая идет путем демократического развития, принимает демократические ценности, должна делать определенные из этого выводы.

Думаю, наш ответ на это послание должен быть сдержанным, мы не должны уподобляться... Скажем так – не должны усуглублять тенденцию, которая бы и в дальнейшем вела нас к ухудшению двусторонних отношений.

Леонид Кожара, депутат ПР: РОССИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ ПРАВОМ СИЛЬНОГО

На мой взгляд, заявление Медведева связано с будущими президентскими выборами в Украине. В этом заявлении российская сторона дает оценку состоянию российско-украинских отношений, и президент Медведев возлагает ответственность за их ухудшение на Виктора Ющенко.

Думаю, это в известной мере соответствует действительности, поскольку именно украинская сторона начала такие радикальные перемены в отношениях двух государств. Например, о разделе активов бывшего Советского Союза, базировании ЧФ и так далее. Мы поставили эти вопросы как центральные в наших отношениях. Тем самым мы стали говорить с Россией не на языке сотрудничества и дружбы, а на языке конфронтации.

Также мы ответственны за то, что сломали выстроенные механизмы российско-украинских отношений. Это же наша была инициатива создать межгосударственную комиссии Ющенко–Путин, потом – Ющенко–Медведев. А комиссия в действительности не работает. Мы фактически замкнули деятельность двух огромных аппаратов на двух президентах. А президенты не встречаются.

Как по мне, заявление Медведева адресовано следующему президенту Украины. Думаю, сегодня Россия не имеет конкретного видения, кто бы лучше отвечал ее интересам. Но есть целостное видение, кто бы точно не отвечал ее интересам. Она ясно и прямо говорит, что Ющенко не отвечает ее интересам.

Конечно, Россия во многом злоупотребляет, можно так сказать, правом сильного. Это бывает часто, в частности тогда, когда она прибегает к недипломатичным заявлениям. Кроме силы, должна быть еще и определенная тактичность в двусторонних отношениях.

Но мы им в этом развязали руки.

Олесь Доний, народный депутат, НУ–НС: УГРОЗА В СТОРОНУ УКРАИНЫ ДОЛЖНА ПОБУДИТЬ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ЗАДУМАТЬСЯ

Отказ направить посла и внесение законопроекта об использовании вооруженных сил за пределами России – это угроза военными действиями. В дипломатической практике, перед тем как объявить войну, отзывают посла. То есть заявление Медведева и его законопроект нужно рассматривать в комплексе.

Очень жаль, что до такого уровня дошла угроза России в отношении своих соседей. Очевидно, что они не в состоянии сами защитить себя в военном плане.

Что это значит? Яркий пример – Грузия, которая потеряла часть территории, где стоят российские войска.

Аналогичная угроза в сторону Украины должна побудить мировое сообщество задуматься, можно ли нормально иметь дело с государством, которое угрожает военным вмешательствам.

Думаю, это просто очень опасные действия нынешнего российского руководства.

Конечно, нормальным людям трудно представить военную агрессию России на территории Украины, но несколько лет назад никто также не думал, что Россия нападет на Грузию. Учитывая, что на нашей территории уже находятся ее войска, то для нас это открытая опасность.

Дмитрий Корчинский, лидер партии «Братство»: РИТОРИКА МЕДВЕДЕВА НОСИТ ПРЕДВОЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Вся эта риторика Медведева носит предвоенный характер. Дело в том, что в РФ нарастают кризисные явления – больше, чем они нарастают в Украине. Поэтому, безусловно, внимание российского общества должно быть направлено на внешнего врага, а не на собственный режим.

Таким удобным внешним врагом является Украина.

Медведев говорит об антироссийском курсе украинского руководства. Что абсолютная неправдой. Но правда заключается в том, что России не нужна пророссийская Украина. России как раз нужна злобная, бандеровская Украина, которую все время можно мокать в ее же «дерьмо», на которую можно все время направлять недовольство масс.

Думаю, что уже этой осенью нужно ожидать серьезных проблем в Крыму, которые будут инспирированы российской стороной. Этот конфликт начнется с активизации финансируемых Россией сепаратистских движений на полуострове, а затем будут задействованы и части ЧФ. Крымский проект – именно то, что может вдохновить российского избирателя и мобилизировать российскую элиту.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра Разумкова: СЕЙЧАС НЕКОТОРЫЕ КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ ПОСПЕШАТ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ К РОССИИ

И по форме, и по сути, послание Медведева – это демарш со стороны российской стороны относительно Украины. Это продолжение конфликтности в отношениях. Конечно, такое обращение делалось не спонтанно, это подготовленная позиция.

Медведев изложил проблемы... Среди них действительно есть такие, которые требуют серьезного подхода, но есть и очень сомнительные претензии, даже граничащие с вмешательством во внутренние дела.

Ситуация требует серьезного анализа. Абсолютно было бы неправильным мгновенное реагирование.

Само время обращения, позиции, которые там изложены, свидетельствуют, что это не последний шаг со стороны России на ближайший период – как минимум до президентских выборов.

Из обращения видно, что Россия будет занимать активную позицию в нашей президентской кампании. Какие действия могут быть? Мы увидим, но однозначно, она не будет сторонним наблюдателем.

Совершенно ясно, что Россия будет пытаться оставить Украину в сфере своего влияния.

Единственное, что хочется посоветовать российские стороне: то же самое можно делать не такими демаршами и жесткой реакцией, а демонстрацией цивилизованной позиции сильного государства, которое избавляется от имперских комплексов и строит привлекательную модель государственного развития.

Только так можно найти больше сторонников в Украине. А такие действия, как сегодня, могут иметь лишь обратную реакцию.

Сейчас некоторые кандидаты в президенты поспешат выразить свою лояльность к России, в надежде на электоральные дивиденды. Хочу таких предостеречь, что с точки зрения политического, национального лидерства – это абсолютно деструктивно.

Гжегож Громадский, аналитик фонда Батория (Польша): МЕДВЕДЕВ ПОСТАВИЛ РОССИЙСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Россия так готовится к началу избирательной кампании в Украине.

Это послание, на мой взгляд, в действительности направлено не на самого Ющенко, а на других кандидатов в президенты. Медведев поставил российские условия для будущего президента Украины.

Первое условие – прекратить сотрудничество с Грузией и другими странами, которые против России.

Второе – прекратить стремление в НАТО.

Третье – прекратить сотрудничество в области энергетики с ЕС, прежде всего по украинской системе газопроводов. Улучшить климат российского бизнеса в Украине.

А также изменить подход к истории, то есть не рассматривать ее так, как это делалось в последние годы.

Хорошо, что Медведев дал ясно понять: сегодняшний Президент Украины им не подходит и их удовлетворит только тот президент, который будет выполнять их условия.

Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии (Россия): ЮЩЕНКО МЕШАЕТ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЕ РФ РЕШИТЬ БИЗНЕС-ВОПРОС В УКРАИНЕ

Я не стал бы переоценивать стратегическое значение этого заявления. Скорее, речь идет о накопленном раздражении рядом действий Виктора Ющенко, начиная с газовой сферы, которая для Кремля имеет ключевое значение, и заканчивая вопросами историческими и биологическими. Но последней каплей стал фактически отказ Ющенко принять в ближайшее время верительные грамоты нового российского посла Михаила Зурабова, который для Кремля является очень важной фигурой, поскольку, с точки зрения Москвы, посол Зурабов сможет решить некоторые бизнес-вопрос, имеющие для российской правящей элиты принципиальные интересы. Это вопрос приватизации некоторых ключевых объектов украинской индустрии и инфраструктуры, таких, как Одесский припортовый завод и Укртелеком, а также той или иной формы участия Газпрома в создании консорциума по управлению и модернизации газотранспортной системы Украины.

Заявление Медведева – это всплеск эмоций. Она призвана оказать определенное влияние на ход избирательной кампании в Украине. Не случайно именно Виктор Ющенко, а не украинская власть в целом, очерчены как главный виновник всех проблем. Таким образом Юлия Тимошенко выводится из-под удара. К Ющенко останется ненависть российской правящей элиты. Потому что он стал на пути осуществлению планов России во время избирательной кампании 2004 года. Многие российские политики были уверены в победе Януковича и невозможности революции. Революция произошла. Янукович проиграл. И поскольку российская элита не может обвинить в этом себя, она обвиняет в этом ненавистного Ющенко. Поэтому пока Ющенко не оставит власть, негатив, связанный с фактором присутствия этой личности в политическом пространстве Украины, сохранится.

Ни один кандидат на пост Президента Украины не является пророссийским политиком. Независимо от того, чем закончатся президентские выборы в январе 2010 года, Украина отошла от орбиты влияния России. Украина и Россия сейчас движутся в разные стороны. Курс на евроатлантическую интеграцию Украины не будет изменен никаким из следующих Президентов. Заявление – это очередной маленький укол, который будет иметь определенные тактические, но не стратегические последствия для российско-украинских отношений.

Никаких военных действий на территории Украины Россия не планирует. Такого формата отношений, как с Грузией, в России с Украиной не будет.

В конце лета – начале осени прошлого года многие украинские аналитики говорили, что Россия не продлит действие Большого договора, истекавшего 1 октября. Несмотря на свою риторику, Кремль абсолютно не заинтересован в создании реальных политико-военных проблем в отношениях с Украиной. Это бы поставило крест на отношениях России с Западом, крест на перезагрузке российско-американских отношений, что для медведевской России имеет ключевое и принципиальное значение. Я на этом, кстати, выиграл ящик коньяка у украинского политолога и депутата Олеся Дония. В эфире радио “Свобода” я говорил, что Россия не выйдет из Большого договора, а он был противоположного мнения. И до сих пор Доний мне ящик коньяка не отдает. Пользуясь случаем, хочу напомнить ему об этом с помощью вашего агентства.

Сергей Михеев, вице-президент Центра политтехнологий (Россия): ЭТО СИГНАЛ ВСЕМ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФАМИЛИИ

Я думаю, никаких особенных последствий это заявление не будет иметь. Скорее всего, Москва просто хочет посмотреть, кто станет следующим президентом. Кремль готов работать со следующим руководством Украины, в отличие от нынешнего.

Россия ни на кого не делает ставку. Просто Москва демонстрирует, что в интересах Украины поддерживать нормальные, конструктивные отношения с Россией. Это сигнал всем кандидатам в президенты, независимо от фамилии.

Украины никак не касаются изменения в российском законодательстве в сфере обороны. Это просто технологические изменения – по процедурным вопросам.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью (РФ): ДИАЛОГ С ЮЩЕНКО КРЕМЛЬ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

Сейчас не так много тем в российско-украинских отношениях, которые реально зависят от Президента. Первая тема – военно-политической ориентации Украины, вступления Украины в НАТО – снята минимум лет на 10. В России нет сейчас повода волноваться. В газовой сфере заключены долгосрочные договоры на 11 лет, есть формула цены, она работает. Более того, газовые вопросы – прерогатива премьер-министра. Что касается Черноморского флота: говорить о продлении-непродлении аренды нужно начинать где-то за три года до конечного срока – в 2014 году. Вопрос в том, что тем для разговоров с Ющенко нет. И Россия устами своего Президента дает понять, что диалог с Ющенко нас не интересует.

Вице-президент США Джозеф Байден во время своего визита в Украину сказал, что не будет трагедией, если Виктор Ющенко не будет переизбран на следующий президентский срок. Я понимаю, что американцы Ющенко уже списали. Они не делают однозначных ставок, а наблюдают, тщательно отслеживают перемены в позициях Тимошенко, Януковича, Яценюка, присматриваются ко второму эшелону украинских политиков. Думаю, то же делает и Россия.

Не стоит сводить к этому заявлению поправки, внесенные Медведевым к закону об обороне. Это более глобальные вещи. Мир становится более нестабильным. Ялтинская система умерла в тот момент, когда была признана независимость Косово и, соответственно, был отброшен принцип территориальной целостности и отказа от пересмотра границ. Рухнул однополярный мир. Америка не справилась с ролью единственной сверхдержавы и мирового полицейского.

Российское руководство во время визита Президента США Барака Обамы в Москву пошло навстречу американцам относительно Афганистана. Мы дали им возможность для транспортировки военных грузов и т.д. Но все же есть опасение, что американцы в Афганистане могут не справиться. Если они уйдут оттуда, покинув нестабильную страну, то дальше начнется давление на страны Центральной Азии. Это может потребовать какого-то оперативного вмешательства, если произойдет прорыв радикальных исламистов, а это направление уже касается интересов России и, кстати, Украины и Европы в целом. Центральная Азия сегодня – стратегически важный источник энергоресурсов. Если там будет нестабильно, это создаст серьезные проблемы с газопоставками в Евросоюз и в Украину.

Игорь Чубайс, доктор философских наук, директор Центра изучения России (РФ): МНЕНИЕ РОССИЯН НЕ СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ МЕДВЕДЕВА

Заявление Медведева – определенное давление на украинскую сторону. Меня как гражданина России это очень беспокоит. Я считаю такие действия глубоко ошибочными.

Обвинять украинцев в том, что они решили изучать украинский язык... Это не укладывается ни в какие рамки. Когда обвинение касается того, что украинский народ поднял тему Голодомора, то нужно иметь в виду, что она абсолютно деформировано представлена в российских СМИ. Эта тема имеет большой резонанс в информационной войне, которая ведется в России и которую Россия навязывает Украине. Если хоть немного разобраться в вопросе Голодомора, все претензии Кремля становятся просто абсурдными.

В России ежегодно празднуется День Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Это же не значит, что мы отрицаем победу всей антигитлеровской коалиции... Когда Израиль и весь мир отмечает трагическую дату Холокоста, это не значит, что евреи отрицают катастрофы других наций, стран и народов. Когда украинцы говорят о Голодоморе – это абсолютно естественно. Нужно было бы присоединиться, продолжить эту тему и сказать, что сталинизм уничтожал все народы нашей страны. А у нас определяют, что имя России – Сталин.

Общественное мнение не совпадает с мнением Президента Медведева. На наших радиостанциях сейчас активно обсуждается эта тема, люди не разделяют и не поддерживают взгляды Кремля.

Грузинская война – это одно. А отношения с Украиной – другое. Между ними мы не ставим никакого знака равенства. Украина помогала оружием Грузии. Возникают проблемы... А почему тогда к другим странам нет претензий? Ведь многие страны помогали оружием Грузии. И вообще здесь нет нарушений международных договоров!

Опрашивали Оксана Климончук, Анна Ященко