Кармазин: заработок на экспорте древесины - нищета психологии

Введение моратория на вырубку лесов и запрет вывоза за границу древесины и пиломатериалов поможет избежать стихийных бедствий в регионах, страдающих от наводнений, и оздоровит общую экологическую ситуацию в Украине.

Такое мнение высказали в комментариях агентству УНИАН народные депутаты – представители фракций «Наша Украина – Народная самооборона», БЮТ и Партии регионов в ответ на обращение гражданской кампании «Форум спасения Киева», Национального экологического центра Украины, Киевского эколого-культурного центра, «Украинской Громады» с призывом запретить вырубку лесов на территории Украины.

В частности, речь идет о поддержке законопроекта № 3035 «О моратории на проведение сплошных рубок и вывоз за границу древесины и пиломатериалов», который был внесен народным депутатом от НУ-НС Юрием КАРМАЗИНЫМ 1 августа 2008 года и отклонен Комитетом Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В интервью УНИАН автор законопроекта Ю.КАРМАЗИН назвал сегодняшний заработок на экспорте древесины «нищетой психологии». По его словам, на самом деле, «вырубая леса, мы теряем сотни миллиардов долларов на здоровье наших граждан».

«Подав этот законопроект, я лоббирую интересы украинского народа и будущих поколений. Если мы прекратим сплошную вырубку лесов, то, во-первых, сохраним природу – смягчится климат, во-вторых – улучшится состояние здоровья нации. В-третьих – благодаря запрету экспорта пиломатериалов будут созданы условия для развития отечественного мебельного производства. Поэтому этот законопроект касается всех – и малых, и старых, и нерожденных», – отметил Ю.КАРМАЗИН.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что изменения в климате, а именно – глобальное потепление, во многом является результатом варварской вырубки лесов. «Мы бы совсем по-другому переживали эту летнюю жару – ее бы не было такой», – отметил он.

По мнению народного депутата Украины от БЮТ Дмитрия ВЕТВИЦКОГО, производимую ныне тотальную вырубку лесов нужно остановить немедленно. При этом, по его мнению, вырубка лесов имеет не только экологические и экономические последствия, но и нравственные.

«Потому что те люди, которые выросли среди гор в окружении живого леса, теперь видят, что эти некогда живописные места становятся сопками с подлесками или с пнями», – отмечает депутат. – «Тотальную вырубку нужно запретить однозначно – нужно остановиться и подходить к этому вопросу к максимальной долей рассудительности», – заявляет он.

Вместе с тем, депутат считает, что введению моратория на вырубку лесов не должно помешать сопротивление со стороны владельцев незаконных пилорам.

«Чистить лес нужно не гектар за гектаром, а восстанавливая насаждения, давая возможность вырасти новому лесу для будущих поколений. Это следует прописать в законе, чтобы на законных основаниях ничего нельзя было сделать с бензопилой под шумок», – подчеркнул депутат.

Д.ВЕТВИЦКИЙ отметил, что при введении моратория на вырубку лесов, около 10 тыс. работников, занятых рубкой и валкой леса, переработкой древесины, могут быть задействованы в лесоразведении и лесовосстановлении.

«Нельзя бояться, что люди потеряют рабочие места. Нужно развивать предприятия, связанные с лесными хозяйствами, которые занимаются разведением, возобновлением и сохранением лесов», – считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Говоря о более чем 6 млрд. грн., которые были потрачены на ликвидацию наводнения на Западе Украины в прошлом году, депутат отметил, что если бы эти средства были использованы на оплату труда работников лесного хозяйства, многие леса можно было бы уже начать восстанавливать.

«Чтобы возобновить вырубленные леса, понадобится более 30–50 лет, в зависимости от пород деревьев. Думаю, возникнут также сложности с вымытой почвой. За лесом нужен уход. Высадить деревья – это только 20 % всей работы», – прогнозирует Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Вместе с тем, депутат выражает надежду, что вопрос по запрету вырубки лесов будет решен уже на следующей парламентской сессии. «Во всяком случае, депутаты часто говорили о том, что вырубку нужно запретить», – добавил он.

Также с поддержкой законопроекта № 3035 выступил народный депутат Украины от Партии регионов Валерий БОНДИК.

«Я поддерживаю этот законопроект. Мы должны осознать, что мы временщики на Земле, и то, что создано Господом Богом, нельзя уничтожать. Мы должны думать о будущих поколениях. На Земле нет неисчерпаемых ресурсов. Поэтому мы должны бережно относиться к тому, что нас окружает», – отметил депутат.

В отношении экспорта леса депутат отметил, что поддерживает эту статью доходов для страны, однако, «в таком случае, вместо одного дерева нужно сажать пять».

По мнению инициатора поддержки законопроекта о запрете вырубки лесов со стороны общественных организаций – главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО «терпеть убытки из-за деятельности дровосеков Украина не может».

«Вредительская деятельность барыг-дровосеков должна быть однозначно прекращена, невзирая на их фальшивые «страдания». Останавливая вырубку лесов, мы спасаем людей от экологических бед», – заявляет В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

При этом он уверен, что главный аргумент противников введения моратория на вырубку лесов, говорящий об уничтожении лесной промышленности и о том, что лесорубы лишатся работы, не выдерживает критики.

«Из-за некоторых видов «коммерции» – алкогольной, табачной, игорной – темпы сокращения населения стали настолько оглушительными, что рабочей силы уже не хватает. Прекратив вырубку, мы спасем украинских граждан. Создается впечатление, что сторонники истребления лесов просто списали свои доводы у игорных барыг, которые, в свое время, утверждали то же самое. Но жизнь показала обратное. Спустя месяц после запрета игорного бизнеса во многих помещениях, ранее занятых под игорные заведения, открыты продовольственные, одежные, обувные, книжные магазины, а большинство людей, прекративших работу в казино и салонах игровых автоматов, уже заняты в других сферах», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил также, что по фактической лесистости (15,7 %) Украина уступает подавляющему большинству стран Европы. В частности, наша страна имеет в три раза меньшую лесистость, чем Латвия и в два раза меньшую, чем Германия, Чехия, Франция, Италия. Лесистость соседних государств составляет: Польши – 29 %, Беларуси – 44 %. Низкая лесистость порождает дестабилизирующие экологические факторы – эрозию почв и истощение рек. «Для преодоления экологической беды нам надо леса вовсе не рубить, а совсем наоборот – создавать новые – минимум два млн. гектаров», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Также он заявил, что гражданская кампании «Форум спасения Киева» выступила с призывом ко всем общественным организациям Украины и к неравнодушным гражданам поддержать движение за прекращение вырубки украинских лесов.

Как сообщал УНИАН, законопроект № 3035 предполагает введение запрета на вырубку лесов и запрета вывоза за границу древесины и пиломатериалов сроком на 10 лет. Кроме того, законопроектом вводится постоянный запрет для частных заготовителей на заготовку древесины на пни в лесах Украины. При этом к рубке для внутреннего пользования разрешаются только поврежденные деревья.