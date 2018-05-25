Угадайте с трех раз: кто мешает Тимошенко выплатить тысячу?

Чем "он" мешает, когда налагает вето на коррупционные сделки?.. "Она" категорически обещала уйти в отставку, если не вернет сбережение за два года...

Комментировать пиар-акцию госпожи Тимошенко в виде встречи с вкладчиками банка “Родовид” я не планировал. Ну что здесь комментировать? И так все ясно. Но на глаза мне попало одно сообщение в СМИ об этой встрече, которое все же вынудило меня взяться “за перо”.

Юлия Владимировна во время выступления перед вкладчиками прибегла к очередному обвинению в духе “ей мешают, а она работает”. По ее словам, «два миллиона человек не получили деньги по той причине, что вето Президента остановило все программы и все решения правительства. Выплаты были остановлены исключительно потому, что не хотели, чтобы я как премьер выполнила свои обязательства перед людьми».

Позволю себе сделать две реплики по этому поводу.

В первую очередь не понятно, о каких двух миллионах человек идет речь. По данным, СМИ, к концу прошлого года вкладчикам бывшего Сбербанка СССР было выплачено чуть более 6 миллиардов гривен, то есть по одной тысяче получили около 6 миллионов вкладчиков, а перерегистрировали свои требования свыше 13 миллионов граждан. Уместно также напомнить, что госпожа Тимошенко категорически обещала уйти в отставку, если она не вернет обесцененные сбережения за два года. Номинальная сумма обесцененных сбережений по состоянию на конец 2007 года составляла около 130 миллиардов гривен. И каждый более-менее адекватный человек прекрасно понимает, что выплатить их за два, и даже за пять лет невозможно. Особенно если не провести кардинальную реформу социальной сферы.

Кроме того, хотел бы напомнить, что по действующему на тот момент законодательству государство к началу выплаты обесцененных сбережений было обязано провести индексацию их на размер инфляции за период с 1997 года. То есть в реальности общая сумма государственных обязательств по обесцененным сбережениям граждан на конец 2007 года достигла свыше 480 миллиардов гривен. Но Юлию Владимировну интересовало не реально выполнение государством обязательств перед миллионами обманутых украинских граждан, а собственный пиар, поэтому под пену заявлений о возвращении тысячи гривен каждому вкладчику она потихоньку внесла в Верховную Раду и протянула изменения в законодательство, которыми обязательство об индексации этих сбережений отменила. Государство в лице руководителя правительства и народных депутатов – эдакий хозяин собственного слова: сначала взяла обязательства, а затем забрала их назад. Но понятно, что и 130 миллиардов госпожа Тимошенко возвращать не собиралась. В лучшем случае граждане могли ожидать по одной тысяче гривен в зубы и неограниченное количество лапши на уши...

Ей все мешают... Дело, конечно, не только в плохом танцоре. Интересно было бы узнать, чем, например, Президент мешает премьер-министру, когда налагает вето на откровенно коррупционные сделки по заключению контрактов на безтендерной основе. А в этом вопросе в Украине вообще интересная ситуация. Правительство Януковича, которое, если верить госпоже Тимошенко, крало по 60 долларов ежесекундно круглосуточно, без отдыха на сон, позволило заключить соглашения на безтендерной основе на общую сумму в несколько миллиардов гривен, а правительство Тимошенко за последних полтора года выдало таких разрешений на несколько десятков миллиардов гривен. Как показывает украинский опыт, проведение тендеров не гарантирует отсутствия коррупции и выгодных для государства цен, но отсутствие таких тендеров дает стопроцентный стимул для коррупции и расхищения миллиардов бюджетных средств, которые можно было бы, в частности, направить на выплату сбережений.

В обвинениях в адрес Ющенко, который мешал Тимошенко выполнять обязательство перед вкладчиками Сбербанка, есть еще одна изюминка. Недавно мне попал в руки отчет председателя правления Сбербанка перед членами наблюдательного совета. И из него я с удивлением узнал, что в конце 2008 года – когда в очередях за «Юлиной тысячей» толклись миллионы людей, – Сбербанк по поручению правительственных чиновников из тех средств, которые ему были выделены на компенсацию сбережений, 86 миллионов гривен вернул на счета правительства. То есть восемьдесят шесть тысяч украинских граждан были лишены даже этой несчастной тысячи гривен. Наверное, в этом тоже Ющенко виноват?..

Что же такое важного хотела профинансировать госпожа Тимошенко за счет десятков тысяч обманутых, в действительности должно было бы стать темой отдельного расследования следственной комиссии Верховной Рады. Но что-то мне подсказывает, что такой комиссии создано не будет, и расследовать ничего не будут. В условиях, когда в парламенте фактически образовалось и начало действовать неформальное конституционное большинство БЮТ и Партии регионов, рассчитывать на оперативное и беспристрастно расследование сделок правительства не приходится. Нам лишь будут демонстрировать ожесточенную борьбу нанайских мальчиков с шумными заявлениями госпожа Тимошенко о том, как она страдает за народ и как ей все мешают.

Борис Кушнирук