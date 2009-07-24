Неизвестные платят 80 грн. за раздачу компромата на депутата Куликова

Участники пикета под Верховной Радой Украины заявляют, что им платят по 80 грн. в день за то, чтобы они пикетировали парламент с требованием привлечь к ответственности по обвинению в рейдерстве народного депутата Украины от «Народной самообороны» Кирилла КУЛИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, один из участников акции в футболке «Молодой Украины», представившийся Александром БУТУСОВЫМ, заявил журналистам, что вчера ему поступил "заказ от неизвестных для меня персон, которые попросили за энную сумму денег, могу даже назвать – 80 грн. в день – всего-навсего постоять три часа возле Верховной Рады и раздавать заказную газету, компромат против Кирилла Борисовича КУЛИКОВА". По его словам, "наша задача заключается в следующем – «подмочить» репутацию КУЛИКОВА. Любой может сюда прийти и заработать на этой теме деньги".

Как сообщалось раньше, 24 июля политическая партия «Молодая Украина» провела пикетирование Верховной Рады с требованиями лишить народных депутатов статуса неприкосновенности и привлечь к ответственности депутата от «Народной самообороны» Кирилла Куликова. Активисты, в частности, предостерегли журналистов от информации о том, что их пикетирование происходит на платной основе.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины К.КУЛИКОВ - председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа - КГГА.

Кроме того, в последнее время К.КУЛИКОВ встал на сторону жильцов домов по ул. Гончара в столице в их конфликте с представителями застройщика земельного участка вблизи заповедника “София Киевская” - на улице Гончара 17/23.