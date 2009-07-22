Адвокат: Пукач не скрывался от розыска

Бывший начальник Главного управления уголовного розыска департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей ПУКАЧ не скрывался от правоохранительных органов, он просто решил сдаться.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщил адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА.

«Я могу дать вам эксклюзивную информацию, что ПУКАЧ просто-напросто решил сдаться. Его реально никто не искал и он не скрывался», - сказал С.ОСЫКА, добавив: «Вы знаете, он просто решил поставить точку в этом грязном деле. Просто-напросто столько навешали на него преступлений, и он сознательно пошел на то, чтобы его арестовали, чтобы дать показания».

Адвокат не стал отвечать на вопрос, на чем основаны его утверждения. «Я не буду этого говорить - кто мне сказал и как… Завтра день покажет», - отметил он. По словам С.ОСЫКИ, он завтра вылетает в Киев, чтобы непосредственно участвовать в следственных действиях.

«Завтра в 9 часов начинаются следственные действия, и я приступаю выполнять свои адвокатские функции. До этого никаких следственных действий не проводилось», - отметил адвокат, подчеркнув, что те заявления, которые сейчас делаются по поводу А.ПУКАЧА, неправомочны, так как «следственные действия начинаются завтра».

По словам адвоката, о том, что следственный процесс начинается только завтра, ему сообщил следователь Генеральной прокуратуры, который занимается данным уголовным делом. «Завтра утром я вылетаю в Генпрокуратуру, будем работать», - сообщил адвокат.

Отвечая на вопрос, есть ли у него уже какой-то план защиты, адвокат сказал: «Первое, что мы будем требовать – это то, чтобы то уголовное дело, которое было закончено по тем фигурантам, которые во всем обвинили ПУКАЧА, чтобы отменили то решение суда».

«Я думаю, что ПУКАЧ сможет дать правоохранительным органам ту информацию, которая будет иметь существенную пользу для следствия, а не то однобокое обвинение ПУКАЧА со стороны его бывших подчиненных. Это основной наш лейтмотив», - сказал С.ОСЫКА.

Он убежден, что по этому уголовному делу ранее было вынесено преждевременное решение, поэтому нужно все начинать сначала. «Ну конечно, надо, чтобы дело было начато как бы с «чистого листа», потому что мы считаем, что следствие, которое было, сделало ПУКАЧА главным виновником. Преждевременно было вынесено такое решение, - подчеркнул адвокат, - будем требовать, чтобы пересмотрели дело в связи с нынешними обстоятельствами».

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли у него надежда на объективное следствие, С.ОСЫКА ответил: «Честно говоря, нет».

Как сообщал УНИАН, обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан вчера вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

Сегодня, 22 июля, заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК заявил, что А.ПУКАЧ в ходе допроса назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе, но пока следственные действия в отношении их не проводится.