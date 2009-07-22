Визит Януковича в Днепропетровск был провальным?

Эксперты отмечают низкую эффективность предвыборных поездок лидера Партии Регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, в Днепропетровск.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе УНИАН по итогам поездки В.ЯНУКОВИЧА в Днепропетровск на прошлой неделе.

Так, днепропетровский политолог Виктор ПАЩЕНКО отметил, что если оценивать поездку как начало предвыборной президентской кампании, то она была не очень успешной. “Прежде всего потому, что жители города узнали о поездке из пробок – поскольку перекрывалась центральная часть города”, - отметил В.ПАЩЕНКО.

Он отметил, что в ходе поездки В.ЯНУКОВИЧА не было организовано каких-то массовых встреч с Днепропетровском. “Поездка прошла малозаметно. В.ЯНУКОВИЧ не часто приезжает в Днепропетровск, и этот приезд должен был бы стать более значительным событием, тем более в свете предстоящих президентских выборов”, - отметил политолог.

Днепропетровский общественный деятель Андрей ДЕНИСЕНКО назвал эту поездку неудачной. По его словам, приезд В.ЯНУКОВИЧА выглядел бледно. Он считает, что можно говорить о дезорганизации работы «регионалов» на местном и общеукраинском уровне. “Очевидно, что «регионалы» пытаются превратить Днепропетровскую область в свою базовую область. Но на сегодняшний день можно констатировать, что блицкриг «регионов» на Днепропетровщину, который начался с выламывания двери в сессионном зале областного совета в 2006 году, потерпел фиаско”, - отметил он.

В то же время, по мнению А.ДЕНИСЕНКО, можно констатировать, что электоральная ситуация в Днепропетровске выходит из-под контроля В.ЯНУКОВИЧА и руководителя областной организации Партии регионов Олега ЦАРЁВА.

«Также мы наблюдаем определенное расстройство среди местных «регионалов» - здесь есть две довольно влиятельных группы“, - отметил А.ДЕНИСЕНКО.

Политический эксперт из Днепропетровска Андрей ЗОЛОТАРЕВ подчеркнул, что, наблюдая за общением В.ЯНУКОВИЧА с немногочисленными работниками одного из заводов Днепропетровска, у него создалось впечатление, что «либо Виктор Федорович устал от политики и мечтает уединиться где-то в Межгорье и поиграть в гольф, либо О.ЦАРЕВ устал... Факт остается фактом – несмотря на большой потенциал Партии регионов в Днепропетровске, визит оказался провальным”, - отметил он.

По словам политического эксперта, поездка была провальной как в организационном, так и в технологическом и масс-медийном плане.

А.ЗОЛОТАРЁВ отметил, что уже ни для кого не секрет, что представители «регионалов» в Днепропетровске находятся в состоянии перманентных противоречий друг с другом, что также повлияло на неэффективность поездки. “Для «регионалов» это достаточно тревожный сигнал, поскольку Днепропетровск в политическом плане является центровым городом и очень показательным что касается электоральной поддержки”, - отметил А.ЗОЛОТАРЕВ.

В свою очередь, днепропетровский политолог Вадим БАРТКОВ отметил, что приезд лидера Партии регионов в Днепропетровск был провальной прежде всего из-за серьезной недоработки О.ЦАРЕВА.

«Масс-медийное освещение поездку было крайне некачественным. Встречи с избирателями проходили далеко не в самых больших трудовых коллективах. Город не был отработан должным образом в политическом плане. И даже наоборот - на каждой улице красовались бигборды Юлии ТИМОШЕНКО с ее 10-летием «Батькивщины», и не было ни одного изображения В.ЯНУКОВИЧА”, - сказал В.БАРТКОВ.

По его мнению, приезд В.ЯНУКОВИЧА не мог пройти иначе, потому что ответственный за подготовку О.ЦАРЕВ систематически теряет организационные и административные возможности Партии регионов в Днепропетровске. «В то же время возможности фракции «регионов» в горсовете О.ЦАРЕВ использует в интересах своего бизнес-партнера, «лазаренковца» Загида КРАСНОВА. Более того, по некоторым данным, О.ЦАРЕВ даже партнер З.КРАСНОВА по организации "Громадська сила". При этом ветераны партии, которые сами и развивали Партию регионов в Днепропетровске, благодаря О.ЦАРЕВУ находятся вне политического процесса», - отметил эксперт.

В свою очередь, заместитель председателя облсовета, заместитель председателя областной организации Партии регионов Валерий ХРАМЦОВ не соглашается с вышеупомянутыми оценками экспертов.

Он отметил, что поездка была эффективной, а встречи В.ЯНУКОВИЧА с жителями города проходили в теплой атмосфере. “Областная партийная организация работает в полном единстве. Если возникают дискуссии – теоретические и тактические – так это связано с тем, как лучше построить работу во время избирательной кампании, других споров нет в партии”, - подчеркнул он.

В.ХРАМЦОВ также не согласился с тем, что приезд В.ЯНУКОВИЧА в Днепропетровск был плохо прорекламирован. “Скажите, зачем делать рекламу из рабочего визита?”, - спросил он.

“Лидер приезжает и встречается с партийным активом, зачем здесь реклама”, - отметил он, добавив, что не понимает, зачем пиариться там где, в этом нет необходимости. “Это не наш стиль, это не стиль лидера”, - сказал В.ХРАМЦОВ.

В соответствии с данными опроса Днепропетровской социологической службы, проведенного в городе с 14 по 17 июля, о приезде В.ЯНУКОВИЧА не знали 74,3% днепропетровцев. В то же время, поддержать лидера Партии регионов на президентских выборах готовы 21,6% жителей города. При этом за премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО готовы отдать свои голоса 14,5% жителей города, за лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА - 6,5%.