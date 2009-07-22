Регионалы еще думают, стоит ли блокировать Раду в пятницу

Фракция Партии регионов до конца сегодняшнего дня определится, будет ли блокировать работу внеочередной сессии Верховной Рады в пятницу, 24 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, находясь с рабочей поездкой в Закарпатской области.

«Окончательное решение еще не принято. Оно будет принято сегодня до конца дня. Я уже имел связь со своими коллегами – идут переговоры», - сообщил он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, что фракция Партии регионов не будет блокировать работу парламента в пятницу только при условии, если первым вопросом в повестке дня будет стоять законопроект о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы.