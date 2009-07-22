Тимошенко определилась с киевским губернатором
13:40, 22 июля 2009Политика
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Решение приняли на Кабмине
Кабинет министров Украины рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить председателем Киевской областной государственной администрации мэра г. Украинка (Киевская область) Павла КОЗЫРЕВА.
|Юрий Луценко
Он отметил, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
Как сообщал УНИАН, должность главы Киевской ОГА вакантна с мая текущего года после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента Украины.
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