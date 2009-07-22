Тимошенко определилась с киевским губернатором

Кабинет министров Украины рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить председателем Киевской областной государственной администрации мэра г. Украинка (Киевская область) Павла КОЗЫРЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, должность главы Киевской ОГА вакантна с мая текущего года после назначения Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента Украины.