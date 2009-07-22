Тимошенко сегодня перекроит финплан Нафтогаза

Правительство Украины планирует сегодня откорректировать финансовый план НАК “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание Кабмина.

Кроме того, она отметила, что сегодня планируется также принять решение для обеспечения увеличения уставного капитала компании.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году.

В то же время, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что разработанный по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО план реформирования газового сектора даст возможность сократить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на 30 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.