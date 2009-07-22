Повышение цен на газ для населения утвердили еще 9 июля

Повышение цен на газ в Украине уже утверждено. В распоряжении издания "Коммерсант-Украина" оказались постановления НКРЭ, согласно которым с 1 сентября на 20% повышается его стоимость для населения, а с 1 октября – для теплокоммунэнерго (ТКЭ). Постановления были приняты еще в начале июля и были необходимы для получения Украиной кредита Международного валютного фонда. Поэтому в дальнейшем документ может быть пересмотрен, считают эксперты.

Постановления №811 "Об утверждении цен на природный газ, который используется для нужд населения" и №812 "Об утверждении предельного уровня цен на природный газ для предприятий ТКЭ" (копиями располагает Ъ) были приняты Нацкомиссией регулирования электроэнергетики 9 июля. Как рассказал источник, близкий к переговорам между Украиной с Международным валютным фондом, документы были переданы представителям организации 10 июля. Постановления предполагают повышение на 20% розничных цен на газ для населения с 1 сентября, а для ТКЭ – с 1 октября. Кроме того, с 1 января и до конца 2010 года планируется ежеквартальный рост стоимости топлива для населения на 20%. А тарифы на газ для ТКЭ в 2010 году должны быть повышены до уровня, который позволит "Нафтогазу" не компенсировать разницу между ценой закупки у "Газпрома" и продажей ТКЭ.

В пресс-службе НКРЭ комментировать постановления отказались. Глава комиссии Валерий Кальченко и начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса НКРЭ Владимир Семенец попросили прислать по факсу копии постановлений, выразив сомнения в их подлинности, после чего перестали отвечать на звонки. Пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский сообщил, что НАК не получала копии постановлений. Но источник , близкий к компании, подтвердил их подлинность, пояснив, что документы могут быть опубликованы до 1 сентября, когда они должны вступить в силу.

Премьер-министр Юлия Тимошенко до сих пор заявляла, что стоимость топлива для населения не будет расти: "Я категорически против повышения цены на газ для людей. Я пообещала, что в текущем году она не изменится, и я сдержу свое обещание". Однако миссия Международного валютного фонда отказалась выдавать очередной транш без роста цен на газ. За повышение стоимости топлива выступал и президент Виктор Ющенко. 15 июля он направил письмо Юлии Тимошенко (копией располагает), в котором заявил, что дефицит финансовых ресурсов "Нафтогаза" превышает 27,3 млрд грн. Президент рекомендовал в IV квартале повысить цены на газ для населения и ТКЭ на 20%, что позволило бы "Нафтогазу" уже до конца года получить дополнительно 700 млн грн.

Член комитета Верховной рады по ТЭК Сергей Тулуб считает, что до 1 сентября постановления могут быть отменены, либо вместо них будут приняты новые. "Правительству нужно было что-то показать МВФ, чтобы решить вопрос по кредиту. Теперь НКРЭ может их отменить или принять новые документы, в которых будут прописаны другие условия роста стоимости газа",– говорит господин Тулуб. Но финансовый директор "Укрнафты" Владимир Пустоваров уверен, что НКРЭ в любом случае будет вынуждена повысить стоимость газа для населения. "Сейчас при продаже каждой тысячи кубометров газа населению добытчики несут убытки до 400 грн за тысячу кубометров, дальше так продолжаться не может",– считает он. А Максим Шеин из инвесткомпании "Брокеркредитсервис" напоминает, что в мировой практике стоимость газа для населения, как правило, выше, чем для промышленности: "К примеру, в ЕС – на 40-50%. Действует закон рынка – кто больше покупает, тот меньше платит. Принцип, который используется сейчас в Украине и России,– для населения дешевле – остался со времен СССР".