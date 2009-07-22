Янукович сегодня пойдет в больницу и на телевидение
09:43, 22 июля 2009Политика
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Лидер ПР - в Закарпатской области
Сегодня в Закарпатской области находится лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Закарпатского областного отделения Партии регионов, в программе пребывания В.ЯНУКОВИЧА - встреча с персоналом центральной районной больницы города Берегово и представителями венгерских национальных объединений, посещение украинско-австрийского предприятия ОАО «Фишер» в Мукачево, а также выступление в прямом эфире на одном из местных телеканалов.
Также В.ЯНУКОВИЧ проведет в Ужгороде встречу с активом областного отделения Партии регионов.
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