Литвин: даже коню понятно, что коалиции нет

Спикер Владимир Литвин призывает политиков предложить программу, вокруг которой политические силы могут консолидироваться.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Говорят, что нет коалиции - это и коню понятно, что коалиции нет", - отметил спикер.

"У меня возникает вопрос - если нет, то вы предложите. Почему я должен подкладывать руки, выдерживать эту критику? Предложите, дайте свою программу", - заявил Литвин.

"Говорят - у нас программа есть, мы ее не хотим показывать, чтобы над ней не смеялись. Если это серьезная программа, то, я думаю, все будут ее читать, а потом будут основания говорить о том, что под эту идею, под эти наработки надо консолидироваться всем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, отразился ли кризис на народных депутатах, глава парламента отметил: "Я думаю, вряд ли кризис достал. Запас есть еще огромный, жирок нагулян неплохой и если бы чувствовали, то не было бы того безумия, того бесчестия, которое мы наблюдаем".

Украинская правда