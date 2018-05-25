За чем Тимошенко ездила в Корею?

Еще не все делегаты помпезного юбилейного съезда “Батькивщины” успели вернуться домой, а Юлия Тимошенко рано утром отбыла с молниеносным визитом (два дня для такого визита, учитывая полусуточный перелет лишь в одну сторону, согласитесь, это действительно молниеносно) в Южную Корею.

За чем Тимошенко в разгар политического сезона и парламентско-коалиционных боев поехала в Сеул?

Безусловно, за тем, за чем ездят за границу политики и правительственные чиновники – за влиянием (экономическим и политическим), за деньгами.

Привезла?

Оппоненты, несомненно, закричат: где там, результаты мизерные – ритуальные встречи с президентом и главой правительства принимающей страны, позавтракали с бизнесменами и подписали пару декларативных документов. Пиарщики и политтехнологи премьера со своей стороны расскажут об эпохальных результатах – широкомасштабных соглашениях, миллиардных инвестиции и всем таком.

Истина, как обычно – посередине. Визит может дать позитивный импульс расширению украинско-корейского сотрудничества на много лет (в материальном плане это будут действительно миллиардные инвестиции и т.п.). Если же наши традиционные политические “разборки” отодвинут Корею на второй план, все на-нет и сойдет.

Поэтому делайте ваши ставки, профессионалы и любители от политики.

Корейцы, Одесский припортовый и Фирташ

Мирный сон журналистов на борту премьерского самолета был прерван репликой “Юля, Юля идет...” И точно, она появилась на пороге, перейдя из VIP-отсека. Все как надо – улыбка, безукоризненное платье, оптимизм всех оттенков в голосе. Остановившись в проходе, дала эдакий блиц-брифинг в рамках темы «зачем мы летим в Корею».

Получалось вот что. Нам есть что предложить корейской стороне: в аграрном секторе, в нефтепереработке и газодобыче, в области добычи урана, в строительстве инфраструктуры к Евро-2012. Им, корейцам, есть с чем идти к нам: инвестиции во все эти отрасли, технологии, наш потребительский рынок. Отдельно докладчик остановился на строительстве элеваторов, нефтеперерабатывающего завода, продаже “Укртелекома”.

Еще более отдельно – на продаже Одесского припортового завода. Выразила уверенность, что продажа до конца года обязательно состоится, что все будет прозрачно и открыто ("Как с Криворожсталью"), развеяла сомнения в том, что объект удастся продать за хорошие деньги, поскольку с кризисом цена падает (“О Криворожстали нам говорили почти то же”) и заверила, что завод будет продан как целостный комплекс (“Пусть не надеются на другое”).

В этом месте в тему двусторонних отношений органично вплелася тема Фирташа... На вопрос, сможет ли олигарх Фирташ принять участие в аукционе, ЮВТ снисходительно заверила, что теоретически этого ему никто не запретит, но вряд ли так произойдет, потому что до конца года, если она будет премьером (а тональность монолога не давала оснований сомневаться в этом), то названный олигарх обеднеет до того предела, когда ему будет не до Одесского припортового. В завершение, услышав традиционный вопрос: “Откуда у Вас берутся силы?” - Тимошенко животворяще улыбнулась: “Наверное, просто цели поставлены правильные.”

Эмоциональный заряд на дорогу в Сеул был дан, полет прошел нормально. Лишь кто-то из коллег во сне нервно что-то бормотал. Наверное, снились кошмары об обедневшем Фирташе.

Тимошенко - корейцам: инвестируйте, стройте, разведывайте...

Деловая часть визита Тимошенко началась со встречи с президентом компании SK telecom (наибольшая телекоммуникационная компания страны, третья по активам в стране после Samsung и LG, в цифровом измерении – 9% ВВП страны) Лим Йонг Сунгом.

Перед тем была, так сказать, утренняя познавательная часть. Украинскому премьеру организовали экскурсию в музей компании. Здесь Тимошенко демонстрировали всевозможные модерн-диковинки из последних разработок компании. Например телефон, которым можно где-нибудь в супермаркете провести по бутылке вина, и он начнет выдавать информацию – год выпуска, сорт винограда, вкусовые качества, история сорта и так далее. Или: немного другой телефон, позволяющий просканировать ваши размеры одежды или внести в его базу размеры ваших родных, а затем в магазине с его помощью ходить себе между торговыми рядами, а он будет подыскивать наряды тещи или свекрови. А еще Тимошенко подвели к какому-то замысловатому столу, на поверхности (что-то вроде голограммы) появились какие-то маленькие люди, которые взялись радостно махать “Юле”, приветствовать ее, что-то кричать. Хозяева объяснили, что эти люди на своем столе так же видят “Юлю”, и могут общаться с ней. Еще корейцы похвастались суперавтомобилем, где не было руля, а что-то вроде космической панели, и она все умеет и все может, и даже можно, если ехать за такой же машиной, скачать с нее музыку. Или видео. Тимошенко вежливо улыбалась, удивлялась, хотя в какой-то момент показалось, что мысли ее довольно далеко. Где бы им быть?

На самой встрече с президентом SK telecom премьер от души пригласила руководство компании участвовать в конкретных проектах: приватизации Укртелекома ("Надеемся к следующей нашей встрече у вас уже будет дочерняя компания в Украине"), строительстве нефтеперерабатывающего завода (“В Украине уже определены два места для строительства завода, и до конца года мы проведем конкурс на привлечение инвестора”), а также в газоразведывательных работах на шельфе Черного моря. Все эти предложения, несмотря на присутствие слова “телеком” в названии компании, были вполне логичны: SK давно уже многопрофильная группа компаний, в частности, имееющая значительный опыт газоразведки на больших глубинах.

Судя по внимательным лицам господина Лим Йонг Сунга и других корейцев можно было сделать вывод, что им это кажется действительно интересным и важным. Они вообще все делают достаточно серьезно и основательно. Перед самой встречей ее модератор тщательнейшим образом уточнял у украинских журналистов, как правильно произносить слово “дья-к-кую-у-у..” У кого-то даже возникла идея подсказать старательному корейцу, который правильно будет сказать “дякую аж підскакую”, но люди из службы протокола премьера тоже так старательно готовились к встрече, что решили: “Будет прикольный, но неконструктивно”.

Тринадцатая экономика в мире? Нужно расти, а мы вам поможем

Дальше Юлия Тимошенко встретилась уже не с одной компанией, а с целой группой, притом компании действительно были не последними в Корее и мире – Hyundai Motors, POSKO и STX Energy. Тем временем подошло время обеда, и Тимошенко с группой сопровождения в виде правительственной делегации (вице-премьер Григорий Немыря, министр топлива и энергетики Юрий Продан, министр экономики Богдан Данилишин, заместитель министра иностранных дел Александр Горин и другие официальные лица) пошла на звуки скрипки. Это ансамбль скрипачек - симпатичных корейских девушек - создавал музыкальный фон для участников ланча в честь Юлии Тимошенко.

На большом баннере надпись: “Приветственный обед в честь премьер-министра Украины Тимошенко”. За столиками с изысканными винами и блюдами корейские бизнесмены и наши члены правительства налили и выпили сначала за укрепление украинско-корейских отношений и здоровье Юлии Тимошенко. Потом – за то, чтобы Корея поднялась с 13-го места в рейтинге мировых экономик на 7-е (Тимошенко сообщила, что знает о таких планах корейского руководства, что она разделяет их и будет рада, когда Украина будет при этом рядом с Кореей). Потом – за то, чтобы заработала специальная группа, которая, по словам Юлии Тимошенко, будет создана в украинском правительстве для продвижения корейских инвестиций в украинскую экономику. Тимошенко много говорила на эту тему, часто прибегая к словам “зеленая улица”, “зеленая дорога”. Наверное, если учесть цвет американского доллара, это в значительной мере справедливо, бежала бы и такая дорога из Кореи в направлении Украины и ширилась.

Кстати, в последние годы, вплоть до самого кризиса, товарооборот между двумя странами рос стремительно, увеличившись в несколько раз и достигнув рекордных 3,6 миллиардов долларов, но за этот год так же упал в несколько раз. Значит, работать есть над чем. Не может не волновать Украину и тот факт, что в структуре нашего товарооборота экспорт из Украины в Корею занимает, мягко говоря, незначительную часть (на уровне приблизительно 600 миллионов долларов против 3 миллиардов долларов импорта из Кореи).

Одним словом, нужны конкретные прорывные идеи, прорывные люди (“Ваше здоровье, Юлия Владимиривна!”) и зеленая, действительно “зеленая”, даже очень “зеленая” улица.

Прилетят ли корейские руководители в Украину одним рейсом?

Кульминацией дня стали встречи главы украинского правительства сначала с Президентом Кореи Ли Мйон Баком, а затем премьер-министром Хан Син Су. Президент выразил надежду, что Украина сможет быстро преодолеть кризис и в дальнейшем динамично развиваться. Тимошенко, в свою очередь, заявила, что приложит усилия, чтобы во всех аспектах открыть для Кореи Украину, а для Украины - Корею, и пригласила Президента в Украину.

Перед самой встречей она сделала запись в книге почетных гостей. Премьер что-то долго и обстоятельно писала в книге, специально назначенные чиновники с обеих сторон почтительно ждали рядом. Потом Юлия Тимошенко сообщит, что она пригласила главу страны посетить Украину, и он благодарно принял приглашение.

Так же глава правительства пригласила в Украину своего коллегу – премьер-министра – на следующей встрече. В Корее еще два года назад политическая ситуация по своей напряженности очень напоминала украинскую взаимную “любовь” между разными ветвями власти, но сегодня в стране все иначе. Поэтому можно надеяться, двое корейских руководителей вполне реально могут вместе выбраться в Украину, даже за самолет при этом не подерутся.

Наконец, под занавес дня, были подписаны два межправительственных документа – Меморандум между экономическими ведомствами двух стран в сфере использования инструментов торговой защиты и Меморандум о взаимопонимании между Государственным экспортно-импортным банком Украины и Экспортно-импортным банком Кореи.

Можно, конечно, считать эти документы сугубо декларативными, однако, если такое произойдет, заметил в разговоре с автором этих строк один из финансовых специалистов украинской делегации, это будет исключительно по нашей вине. Так как, по словам собеседника, корейцы, как и все представители Востока, совсем иначе ценят вес данного Слова. Для них это не просто слово, это – дело. Резервы же для инвестиций в Украину, по его мнению, у корейцев достаточно велики. Они сделали серьезные выводы из финансового кризиса 1998 года, имея теперь золотовалютные резервы на порядок более высокие. Они разумно девальвировали национальную валюту – вон (в отличие от нас, просто девальвировавших гривню). И, чуть ли не самое важное, они крайне заинтересованы в Украине как в потребительском рынке. Так кто от кого больше зависит?

Тимошенко пишет к книге отзывов Президенту Кореи

Кстати, что такое корейский патриотизм. Корейцы не твердят на каждом шагу “покупай корейское”, они просто ездят на корейских автомобилях (изредка увидишь на улицах “Ауди” или “Мерседес”). Не потому, что действительно считают свои машины лучше японских или немецких: в разговоре со многими корейцами пришлось слышать откровенный восторг последними, - просто они считают, что должны ездить на тех машинах, которых пока еще заслуживают. Это означает, что определенное время они чувствуют меньше комфорта, чем могли бы его иметь. Но это в то же время дает шанс, что они когда-то все же сделают свои машины лучше, чем у вечных конкурентов.

Спросим себя, заслуживаем ли мы ездить на “Мерседесах” или “Ауди”? А ездим.

Александр Харченко (Сеул - Киев), фото автора