Съезд Батькивщины: «Как не любить ее – княгиню Ольгу 3-го тысячелетия»

Тимошенко прервалась, и на экране появилось лицо Ющенко и его злобный прогноз… Турчинов рассказал о роптании евреев… «От нее не избавились ни осенью, ни летом, ни зимой»…

Сегодня в Киеве прошел съезд партии “Батькивщина”, посвященный 10-летию ее создания.

Дресс-код: костюмы и вышиванки

Если вы не в силах заставить себя поверить хотя бы одному слову Юлии Тимошенко, вы все равно полюбите съезды БЮТ или ее партии «Батькивщина». Там всегда есть какая-то изюминка, он всегда проходит на какой-то необычайно высокой эмоциональной ноте, он берет за душу даже профессиональных циников и оставляет легкое чувство вины, что это не твоя партия.

Вот, например, дресс-коды таких мероприятий... Когда после прошлых выборов пришла на встречу депутатов БЮТ местных советов, я поразилась огромному количеству женщин, уложивших свои не слишком шикарные волосы в косу вокруг головы. На одном из прошлых партийных съездов народ радостно рядился в партийные футболки, самый популярный вариант XXL «Большие мальчики за Юлю». На этот съезд народ пришел в костюмах или в вышиванках. Вышиванки были разные, дорогие с очень сложным узором, и простенькие – с убогой машинной вышивкой, купленные по дешевке в ближайшем сельпо. Вспомнив, как в свое время фракция БЮТ – от пионера до миллионера – на открытие парламентской сессии явилась в белых свитерках с бютовской символикой, я подумала, что эти вышиванки – точно спущенный с центра в регионы дресс-код.

О музыке... Музыкальное сопровождение – это отдельный аспект. Если на одном из прошлых съездов вовсю играл духовой оркестр в белых костюмах, то сейчас включали музыкальную запись. Весь обычный репертуар, легкая классика, Руслана, не было только одной песни – про Юлю. Кажется, ее часто включали в прошлом году. Я подумала, что так тут борются с культом личности.

Прибывшие делегаты были счастливы. Они перед началом мероприятия покупали кофе в буфете Международного выставочного центра, что на Левобережной, и оживленно что-то обсуждали. Я попыталась выяснить, планируют ли потом их отвезти на поляну для празднования, как обещалось ранее, но делегаты мне сказали, что организаторы позаботились о том, чтобы им было на что поесть. Сумму командировочных не уточнили. Не будем это осуждать, было бы некрасиво – пригласить людей из регионов на 10-летие партии и не угостить. Если любопытно, сами умножайте шесть тысяч на сумму однодневных командировочных плюс транспорт, аренда зала. Партийное строительство всем всегда дорого.

Тимошенко взяла Бастилию

В одиннадцать ноль-ноль зашла премьер Юлия Тимошенко. Пока шла к сцене, народ из ближних рядов неистовствовал и жадно тянул руки к лидеру. Хороша она, с лучистой улыбкой, в белом платье, практически всегда выступающая без суфлера. Поприветствовала, сказала, что всем нам сегодня нужно вспомнить прошлое и очертить будущее, и зачем-то пригласила на сцену молодежную организацию «Батькивщины».

Это было что-то новенькое. Молодежь колонной прошла в зал, запустила под потолок шарики в виде сердечек, а их руководитель подарил Юлии Владимировне хрустальное темно-красное сердце. А потом пошли кадры из истории Молодежной организации «Батькивщины». Текст за кадром рассказал, что именно молодежные организации «Батькивщины» были душой Майдана, но в тот момент до «избрания настоящего Президента» оставалось еще целых шесть лет. Имелось в виду, что настоящий Президент должен быть избран в 2010 году. Угадайте кто?

Молодежь на сцене не задержалась, дальше звучали приветствия от лидеров и чиновников Европейской народной партии – именно членом этой семьи не так давно стала украинская партия «Батькивщина». Европолитики разного калибра не скупились на комплименты, объясняли нам, что это именно Юлия Владимировна сумела преодолеть кризис в Украине, и выражали уверенность, что на следующих выборах именно она победит, и даже обещали приехать лично ее поддержать. Каждый следующий мессидж убеждал нас, что именно такой лидер нужен Украине. Наверное, эти плотные европейские поздравления были для того, чтобы убедить делегатов, что лидер «Батькивщины» остается европейски ориентированным лидером. Несмотря на, так сказать, гнусные слухи о заигрываниях с Москвой. Генеральный секретарь Союза за народное движение, президент парламентской группы Франция–Украина Тьерри Марианне сделал еще более символический комплимент. Сказал, что ему очень приятно, что 10-летие «Батькивщины» проходит в день Национального праздника Франции, в день взятия Бастилии.

Ющенко сказал: дефолт, дефолт, дефолт…

Потом выступила сама премьер-министр. Не знаю другого такого политика, который бы умел в течение полутора часов удерживать внимание шеститысячной аудитории. Она рассказывала о том, как создавалась «Батькивщина», как уходила в подполье, как арестовывали ее активистов, как партия боролась против преступного режима, как ковалась победа этой политсилы.

Захватывающая история, хотя если честно, некоторые детали биографии лидера были упущены, некоторые приукрашены, в общем, это были элегантно нанизанные и правильно подобранные факты истории партии. А само присутствие в кадре Юлии Владимировны – то в скромной дубленочке во время акции «Украина без Кучмы”, то с распущенными волосами на Майдане – придавало этой истории какое-то трогательное личностное измерение. Не уверена, что это правильно: в день официального празднования юбилея (сама партия была создана в марте 1999 года) говорить о некоторых несостыковках или о роли представителей «преступного режима» в карьере лидера партии.

Наверное, неправильно… Поэтому вернемся к ее выступлению.

Юлия Тимошенко ввела в свою риторику то, что уже давно звучало из уст ее сторонников на телеэфирах. «Прошлые команды не создали инновационную модель развития, они не модернизировали экономику. Они чисто по-пацански делили страну. Нам досталась страна с устаревшими фондами, с нулевыми балансами, в которой крайне тяжело было проводить реформы». Далее следовал список свершений Кабмина, из которых выделю три более-менее правдивых. В стране вовремя выплачиваются пенсии и зарплаты, и страна день в день платит за газ России, страна сумела выйти на рынок продажи квот, предусмотренных киотским протоколом.

В каком-то месте Тимошенко прервалась, и на экране появилось лицо Ющенко и его прогноз, что скоро в стране не будут выплачивать пенсии, зарплаты и что будет дефолт. При этом был создан эффект, что запись заела, и слово "дефолт" было повторено несколько раз. Президент выглядел злобным пророком. «Страна действительно была близка к такому состоянию, но мы не дали ему произойти», – сообщила Юлия Владимировна.

Дальше она иронично заметила, что команда профессоров (последнее слово она сказала с нажимом) рвется к власти. «А ведь то, что нужно делать сейчас, в условиях кризиса, не написано ни в одном учебнике, это не учили, этого не знают даже нобелевские лауреаты. Мы все делаем и создаем с чистого листа, а все, что делают они, это черный тягучий монолитный пиар», – уверяла премьер. И надо признать, черный пиар януковичей – ничего по сравнению с первородным пиаром Юлии Владимировны.

Дальше премьер-министр четко очертила свои планы в конституционном процессе. Выиграть выборы, провести референдум, чтобы определить, каким должен быть строй – парламентский или президентский, а потом менять Конституцию. Исходя из интонации, несмотря на декларируемую уверенность в победе на президентских выборах, чувствовалось, что Тимошенко не утратила симпатий к парламентской республике. Ну и, конечно, она послала легкое извинение за планируемую недавно «ширку» с регионалами: «Я пыталась собрать эту стаю котов в одну команду, но ничего вышло». Что ж, она честно объявила свои планы. И если ее речь – это обкатка предвыборной риторики, то она будет такой. «При мне все бюджетные выплаты проводятся вовремя. Никто в мире не знает, что делать дальше. Моя команда многому научилась, многое умеет. Мы – команда саламандр, которая становится все сильнее, мы сильнее, чем все спецназы, котики, ястребы, беркуты, мы победим».

От нее не избавились ни осенью, ни летом, ни зимой

Далее выступил Александр Турчинов. У первого вице-премьера и соратника Юлии Тимошенко определенно есть дар проповедника. Он рассказал историю о том, что евреи, которые шли в Землю Обетованную, роптали, хотели вернуться назад в рабство. Они так и не стали свободными. «Мы должны стать свободными, наша партия выдавливала из себя рабов на асфальте, в палатках. Мы стали свободными. А свободные люди не берут взяток, не выдают лицензий в вечное пользование земель, свободные не бояться », – если бы он пустил по кругу церковную кружку, я бы положила туда десятку – хорошо говорил.

Все последующие делегаты из регионов, выступали так, будто они сами были киевскими политиками. Они не особо касались дел в регионах, но в несколько старорежимной манере пересказывали тяжелый путь «Батькивщины» и хвалили Юлию Владимировну. Кто-то вслух дарил ей белый стих, написанный сельским учителем, кто-то говорил, что после принятия закона о престижности шахтерского труда шахтеры называют ее своей крестной, кто-то благодарил за развитие спорта и повторял: вы станете Президентом.

Не знаю, наверное, так и должно быть в политических партиях: беззаветная преданность лидеру. Но порой от сладких оценок сворачивало челюсть.

Давайте простим первого Президента Украины Леонида Кравчука. Сначала он многозначительно сказал, что как только она пришла в парламент, он к ней присматривался. (Народ оживился). Но потом стал рассказывать, как Юлия Владимировна боролась с почти укоренившимся кланом, как это клан садил ее в тюрьму. Помилуйте, Леонид Макарович, ваши ж друзья по фракции к этому клану принадлежали, СМИ контролировали, да и Юлю не без их ведома садили. Ладно... У всех президентов Украины короткая память. Леонид Макарович, так же, как все европейцы повторил, что это именно Юлия Владимировна отвела страну от пропасти. И упомянул некоторых других политиков, которые не более чем шумовой эффект, которые заживо умерли и разрушили статус Президента.

Право почти заключительной серенады получил лидер парламентской фракции БЮТ Иван Кириленко. «Все политики, как стая, сплотились против одной… А она выстояла… Потому что в сердце пламенная любовь. А как ее не любить? Сначала они надеялись избавиться от нее осенью, потом – зимой, потом пророчествовали весной. А весна уже пришла. И нам уже ничего не страшно. Потому что она выстояла всем смертям назло, где никто бы не выдержал. И как не любить ее, княгиню Ольгу третьего тысячелетия, которая заслужила княжить – и перед Богом, и перед людьми».

Вот такие панегирики пели делегаты. В рядах сидели уважаемые политики из Народного руха и «Нашей Украины». Интересно, кем они себя чувствовали, когда Юлию Тимошенко со сцены называли единственным мужчиной и джентльменом в украинской власти?

Съезд принял резолюцию, главным пунктом которой стало решение о том, что команда «Батькивщины» идет на выборы. Посыпались конфетти, стали исполнять песню об Украине. Юлия пела вместе с солистом, в зале ей прихлопывали и притопывали члены партии. Простой народ ринулся на сцену, потрогать лидера. Мне казалось, что на моих глазах выбирают Президента Украины. Стало не по себе, поскольку картина показалась знакомой. Какая-то женщина, все четыре часа простоявшая на сцене с цветами, через охрану таки передала свои букеты Юлии Тимошенко. Уводить лидера помогал добрый десяток охранников.

Я вышла на улицу. Жалкий пикет крестьянского вида, в котором перед началом держали плакаты: «Батьківщина святкує – підприємці гинуть” исчез. Во дворе стояло огромное количество дорогих машин. Все, как и положено представителям народной партии.

Маша Мищенко