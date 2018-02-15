Труханов узнал в декабре о плане вручить ему подозрение и сразу уехал за границу – САП

С 19 декабря мэр Одессы постоянно находился или в командировке, или в отпуске аж до вчерашнего дня.

Мэр Одессы Геннадий Труханов был осведомлен о планах детективов Национального антикоррупционного бюро Украины вручить ему подозрение еще в декабре 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, представляя в Соломенском районном суде города Киева ходатайство об избрании меры пресечения Труханову в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 50 млн грн, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

Читайте такжеАдвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людей

«В протоколе в результате осуществления снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей также указано, что лицо осведомлено об указанных событиях и этот человек - Труханов», - заявил он.

По словам прокурора Кравченко, именно после этого мэр Одессы постоянно находился или в командировке, или в отпуске вплоть до вчерашнего дня.

«Именно после того, как стало известно господину Геннадию Леонидовичу о том, что планируется объявление ему подозрения в совершении уголовного преступления, он принял все возможные меры для того, чтобы 19 декабря 2017 года уехать за границу и вернуться вчера. 19 декабря и 14 февраля - почти два месяца господин Геннадий Леонидович находился за границей и, по моему глубокому убеждению, именно с целью уклонения от принятия участия в таком процессуальной действия - как объявление о подозрении», - сказал прокурор.

В частности, прокурор САП уточнил, что с 19 по 23 декабря 2017 года Геннадий Труханов находился в командировке в Стамбуле, с 26 декабря 2017 года по 18 января 2018 года он находился в отпуске, а после этого до вчерашнего дня еще в нескольких зарубежных командировках.