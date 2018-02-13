Прокуроры возмущены срывом допроса Саакашвили в деле "экс-беркутовцев"

Если Саакашвили и дальше будет находиться за рубежом, прокуратура сделает запрос относительно его допроса в режиме видеоконференции.

Прокуроры возмущены тем, что сегодня в суде не удалось допросить экс-главу Одесской облгосадминистрации лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили раскрыл планы на ближайшие дни (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в перерыве заседания Святошинского райсуда Киева по делу бывших «беркутовцев» заявил прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов.

«Саакашвили должен был предоставить информацию об опровержении пояснений тех лиц, которые говорят о наличии снайперов 20 февраля 2014 года в центре Киева. Однако в суд мы его пригласили, чтобы объяснить обстановку, которая происходила непосредственно с ним, что он может сообщить об этих обстоятельствах, а также сказать о тех лицах, которые на него ссылаются (в итальянском документальном фильме о событиях на Майдане - УНИАН). Мы хотели допросить Саакашвили и возмущены тем, что не смогли этого сделать сегодня», - сказал Симонов.

Вместе с тем, прокуроры не теряют надежды все же допросить Саакашвили в суде по этому делу. «Мы сегодня свяжемся с его представителем (адвокат Руслан Чернолуцкий - УНИАН). И если Саакашвили появится на территории Украины, мы известим об этом суд, а также согласуем дату судебного заседания, где он выступит. И если он и дальше будет находиться за границей, то наверное, мы обратимся в суд для направления международно-правового запроса в то государство, где он находится, чтобы организовать видеоконференцию», - отметил Симонов.

По словам прокурора, на допросе в качестве свидетеля в прокуратуре Саакашвили дал показания, свидетельствующие об искусственности доказательств стороны защиты бывших «беркутовцев».

Кроме того, Симонов подчеркнул, что сторона обвинения хочет заслушать Саакашвили «для того, чтобы опровергнуть позицию защиты, а не для того, чтобы доказать виновность экс-«беркутовцев». Их виновность доказывают другие обстоятельства - судебно-медицинские экспертизы, баллистические экспертизы, показания потерпевших и свидетелей».

Как известно, по инициативе адвокатов бывших бойцов спецподразделения «Беркут» суд должен допросить через видеоконференцсвязь двух граждан Грузии, которые сейчас находятся в Армении и которые, по словам защитников, могут дать показания о том, что на Майдане 20 февраля 2014 года находились так называемые грузинские снайперы, которые якобы вели огонь как по протестующим, так и по правоохранителям. Также защитники утверждают, что эти двое имеют отношение к экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленного Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.