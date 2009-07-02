Тягнибок называет драку с армянами возрождением казацких традиций

Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок заявил, что трагедия в Марганце Днепропетровской области может стать "первой ласточкой" в череде подобных инцидентов уже в ближайшее время.

"Несмотря на информационную блокаду, многолетние проповеди "политкорректности" и принудительное насаждание "толерантности" к иностранцам, правда о трагедии прорвалась наружу", - отметил Тягнибок.

По его мнению, попытка правоохранительных органов "выдать убийство молодого сержанта за обычную бытовую драку и скрыть конфликт на почве ненависти к украинцам не принесли результата".

"Реакция украинцев Марганца стала сюрпризом как для непрошеных гостей, так и для представителей власти, при содействии которой армянское меньшинство в течение многих лет чувствовало себя хозяевами в городе и вызывающе демонстрировала свою пренебрежительное отношение к коренным жителям. Украинцы наконец-то возродили лучшие казацкие традиции Запорожской Сечи, и дали решительный отпор приезжим на улицах родного города", - заявил лидер Свободы.

Вместе с тем, отметил Тягнибок, независимо от того, как завершится дело об убийстве милиционера, по его словам, сегодня с уверенностью можно констатировать ряд крайне опасных тенденций.

"Благодаря попустительству демолиберальной власти и политики Брюсселя по превращению Украины в многонациональный мусорник Европы, на территории нашего государства, особенно в юго-восточных регионах, формируются настоящие гетто иностранцев, которые активно осваивают украинское жизненное пространство", - заявил Тягнибок.

Более того, по его словам, "ментальные, социальные и культурные различия между мигрантами и автохтонным населением приводят к росту межнационального напряжения, а нежелание правоохранительных органов защищать украинцев от агрессии иностранцев приводит к трагическим последствиям".

"Исходя из этого, к большому сожалению, придется констатировать, что трагедия в Марганце может стать "первой ласточкой" в череде подобных инцидентов уже в ближайшее время, а в перспективе Украина может оказаться перед угрозой массовых мигрантских беспорядков", - добавил Тягнибок.

Напомним, 22-летний инспектор патрульной службы милиции Сергей Бондаренко погиб от ножевого ранения, полученного при попытке прекратить драку в одном из кафе города Марганец Днепропетровской области.

Через несколько часов две группы людей затеяли драку у местной больницы, после чего представители местной армянской общины скрылись, а противостоящая им компания повредила автомобили армян, отмечает канал Интер.

Вместе с тем начальник управления МВД Украины в Днепропетровской области Анатолий Науменко заявил, что сейчас нет конфликтной ситуации на межнациональной почве. По его словам, в районе дислокации жителей армянской общины контролируют ситуацию подразделения милиции.

Корреспондент.net