Россия пойдет на уступки касательно миротворцев при одном условии – эксперт

В то же время, политолог не исключает, что замораживание конфликта очень выгодно России, потому что ОРДЛО будет иметь постоянный рычаг влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине.

На предстоящей встрече Уолкера и Суркова может обсуждаться возможность исключения определенных фамилий и компаний из черного кремлевского списка, ослабление санкций в обмен на уступки России Западу и Украине касательно миротворцев.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

Как отмечает политолог, введение миротворцев на Донбасс поддерживают все. Проблема в условиях. Здесь основной спор между Россией, Западом и Украиной. Поэтому от России могут требовать определенных уступок в ключевых вопросах – введение миротворческого контингента по всей оккупированной территории и возвращение контроля над украино-российской границей.

"Компромисс с Россией по размещению миротворцев на всей территории Донбасса может быть найден. Но вопрос контроля за украино-российской границей для России ключевой. Для Москвы это стратегический вопрос, чтобы удерживать ОРДЛО под своим контролем и для дестабилизационного влияния на Украину", – отмечает Постоловский.

По словам эксперта, сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация в ближайшее время. Есть слухи, что Суркова хотят заменить на другого, поскольку он не справляется со своими функциями. Но, по мнению Постоловского, вопрос не в Суркове, а в принципиальных категорически противоположных позициях Украины, США и России относительно путей решения конфликта на Донбассе. Согласится ли Путин на такие условия, неизвестно.

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В то же время, политолог не исключает, что замораживание конфликта очень выгодно России, потому что ОРДЛО будет иметь постоянный рычаг влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине. И это дополнительный существенный аргумент в переговорах с Западом.

"Для США замораживание конфликта на Донбассе неприемлемо. В Вашингтоне понимают, что тогда о каком-либо позитивном развитии Украины – борьбе с коррупцией, экономическом росте можно забыть. Эта гниющая рана не позволит нам развиваться. Возникает вопрос: что делать вообще с Украиной? Украина уже никогда не будет с Россией, но вопрос по евроинтеграции. Есть риск, что Украину просто сделают буферной зоной между ЕС и Россией", – отметил Сергей Постоловский.

Сегодня, отмечает эксперт, важно, что диалог по урегулированию ситуации на Востоке Украины продолжается, и идет поиск решения.

Напомним, СМИ сообщают, что очередная встреча между спецспердставителем Госдепа США Куртом Уолкером и советником президента России Владиславом Сурковым по размещению миротворцев на Донбассе может произойти в марте. Говорить об условиях введения миротворцев на Донбасс.

В России выдвинули свои предложения: миротворцы должны быть только как охрана наблюдателей ОБСЕ, а не полностью контролировать оккупированные территории, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. Такое предложение со стороны США и Украины в России называют "попыткой залить старое вино в новые меха" и утверждают, что таким образом официальный Киев не планирует выполнять минские договоренности.