В Кремле отказались комментировать результаты встречи Волкера и Суркова

Песков заявляет, что по некоторым параметрам мнения Москвы и Вашингтона совпадают.

В Кремле не стали комментировать результаты встречи спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Дубае.

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о результатах встречи.

По его словам, по некоторым параметрам мнения Москвы и Вашингтона совпадают.

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«Сурков делал заявление, в котором он сказал, что по каким-то параметрам можно отфиксировать совпадение мнений. Сурков сказал уже, что предстоит проанализировать ряд предложений, которые были озвучены США. Больше добавить нечего к тому, что заявлял сам Сурков», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 27 января Сурков по результам встречи с Волкером назвал реализуемыми новые предложения США по размещению миротворческой миссии ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения», - отметил Сурков.

По его словам, в «дубайском пакете», в отличие от «белградского», представлен «довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов Минских соглашений». Как сказал Сурков, Россия изучит новые предложения.

28 января Волкер заявил, что проект резолюции России, которым предлагается введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии столкновения, неприемлем для США и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт.

Также он сообщил, что США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Очередная встреча Суркова и Волкера состоялась 26 января в Дубае. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

Песков отмечал, что конкретных результатов от встречи в Дубае не ожидается, это "сверка часов" и обмен мнениями по текущим вопросам".