Власть методично зачищает украинское медиапространство - журналист (видео)

Журналист Роман Скрыпин говорит, что методы давления применяют в различных медиа.

Журналист Роман Скрыпин считает, что указание проводить проверку банковских счетов журналистов и топ-менеджеров "1+1" Нацбанк получил с Банковой.

Об этом он сказал в прямом эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Оппозиционных СМИ в природе не может быть и не должно быть. То есть медиа - это медиа. Вы задаете смешной вопрос, откуда растут ноги. Ноги растут с Банковой. Это ясно. Кто подает кандидатуру главы Нацбанка в Раду? У нас медийное поле методично зачищается или берется под контроль под разными предлогами. Этот документ - полная чушь и бред. Здесь я могу поддержать Николая Княжицкого, который правильно говорит, что есть тайна банковского вклада и это, наверное, какое-то изобретение власти", - сказал Скрыпин.

Журналист говорит, что методы давления применяют в разных медиа.

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"И таким образом просто пытаются установить контроль не только над "1+1". Контроль разными способами пытаются установить абсолютно над всеми медиа в Украине. В разный способ - силовой, обыски. Вот сейчас как бы смешно не звучало, но претензий к Гужве (руководитель издания "Страна.ua"), который уехал в итоге в Вену, куда поехал Петр Алексеевич (президент Украины Петр Порошенко 8 февраля посетил Венский бал). Я сейчас говорю про иронию судьбы, с этим играть нельзя, потому что как только возникают какие-то вопросы к медиа, то сразу начинается крик, что это давление на свободу слова. Он всегда будет осуществляться. Попытки установить контроль будет всегда. То есть у нас для этого есть Национальный союз журналистов Украины, Независимый медиа-профсоюз. Это их прямая функция - защищать в принципе права журналистов", - сказал Скрыпин.

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