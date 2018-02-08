Рада должна в ближайшие месяцы принять закон об антикоррупционном суде - Гройсман

По словам премьера, антикоррупционный суд должен быть качественным и независимым.

Верховная Рада должна в ближайшие месяцы принять закон о создании независимого антикоррупционного суда, который вынесет приговор коррупционерам, «перепутавшим свой карман с государственным».

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью одному из украинских телеканалов.

«Еще одно условие, и этот вопрос является ключевым, очень важным для Украины, и считаю, что в ближайшие месяцы должен быть одобрен закон о создании независимого, качественного антикоррупционного суда. Самое главное - это не просто его создать, а чтобы этот антикоррупционный суд в конце концов вынес первый приговор тем коррупционерам, которые перепутали свой собственный карман с государственным», - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные. Гражданские организации и международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, раскритиковали законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности - в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

25 января Порошенко по результатам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда ко второму чтению в Верховной Раде в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, предусматривающими учет рекомендаций Венецианской комиссии.

Согласно исследованию, более 90% опрошенных Американской торговой палатой представителей бизнеса столкнулись с коррупцией в Украине в 2017 году, что соответствует показателю 2014 года.