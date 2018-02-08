В Atlantic Council объяснили, почему программа сотрудничества Украины с МВФ оказалась под угрозой срыва

Аслунд напомнил, что Украина все еще медлит с уравниванием цен и поднятием тарифов для населения.

Андерс Аслунд, американский профессор и знаток украинской экономики во влиятельном аналитическом центре Atlantic Council в Вашингтоне, оценил вероятность срыва программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как он рассказал в интервью "Новому времени", сегодня и у МВФ, и у ЕС очень высокие сомнения, что Украина выполнит свои обязательства перед Международным валютным фондом.

"В фокусе внимания два болезненных вопроса. Первый и самый главный сейчас — создание антикоррупционного суда. По-настоящему независимого. Президент Порошенко очень потерял в уважении западных коллег из-за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что указала и Венецианская комиссия", - отметил Аслунд.

Кроме того, по его словам, недавно появившаяся в украинском публичном поле ложная информация о том, что якобы Мировой банк готов уволить своего руководителя в Украине за критические высказывания о процедуре создания антикоррупционного суда в Украине также сильно ударила по доверию к стране.

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"Второй сложный вопрос — это цены на газ. В Украине до сих пор действуют разные тарифы на газ для населения и промышленных предприятий. Пока существует неравенство цен, оно всегда будет использоваться в коррупционных схемах. К сожалению, Украина все еще медлит с уравниванием цен и поднятием тарифов для населения", - добавил знаток украинской экономики во влиятельном аналитическом центре Atlantic Council.

Вполне возможно, продолжил Аслунд, что Украина вместо кредита МВФ продолжит размещать свои облигации на европейском рынке, ведь у нее уже есть успешный опыт 2017 года.

"Единственный адекватный для Украины способ решить ситуацию — это выполнить требования МВФ и главное — не врать МВФ. Сейчас действительно очень мало доверия к Украине", - подытожил эксперт.

Ранее Аслунд предупредил, что разгром НАБУ обернется для Украины потерей поддержки со стороны Запада.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 8 февраля 2018