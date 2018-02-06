Готовятся к выборам: в Крыму украинцам принудительно выдают российские паспорта

Украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму на полях ПАСЕ.

В оккупированном Россией Крыму происходит "принудительная паспортизация" граждан Украины перед выборами Президента Российской Федерации, которые должны состояться 18 марта, - в день, когда в 2014 году в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сказала во время встречи с представителями делегации парламента Республики Албания во главе с председателем комитета по иностранным делам парламента Албании Мими Кодхели.

Первый вице-спикер подчеркнула, что на оккупированных территориях систематически нарушаются права человека, в частности, в оккупированном Крыму проводится принудительная паспортизация оккупационным режимом граждан Украины.

«Накануне выборов Президента Российской Федерации на оккупированном полуострове проходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно избирать президента России на украинской территории», - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что украинская делегация планирует поднять вопрос о нелегитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму на полях Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также во время заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ и НАТО, и обратилась к албанским коллегам с просьбой поддержать в этих организациях позицию Украины.

Также Геращенко обратила внимание албанских коллег на сложную ситуацию в сфере безопасности и сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе, и подчеркнула важность введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

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«К сожалению, мы не имеем прогресса в ключевой для нас сфере безопасности Минских соглашений. Именно поэтому нашей приоритетной задачей на 2018 год остается введение миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса», - заметила Геращенко.

Кроме того, первый вице-спикер проинформировала албанских коллег о работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Так, она отметила, что после длительных переговоров украинской стороне удалось освободить 75 граждан Украины, содержавшихся на территории оккупированных районов Донбасса, среди которых гражданские и военные.

В то же время, Геращенко обратила внимание, что на временно оккупированной территории Донбасса и дальше продолжают безосновательно и незаконно удерживать граждан Украины. По ее словам, работа подгруппы по освобождению заложников и установлению судьбы лиц, которые считаются пропавшими без вести на Донбассе, значительно усложняется тем, что на этих территориях заблокирована работа Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, Геращенко проинформировала Кодхели о сложившейся сложной ситуации с увольнением политических заключенных, которые содержатся в оккупированном Крыму и в России.

В свою очередь, Кодхели выразила благодарность за предоставление актуальной информации о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, а также подчеркнула важность дальнейшего международного сотрудничества между Украиной и Республикой Албания.

Также во время встречи политики обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Ранее сообщалось, что явку на выборах в оккупированном Крыму хотят приблизить к уровню "референдума".