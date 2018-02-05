Украина не попадет в план расширения ЕС в 2025 году - СМИ

Для других стран конкретное обещание членства будет также противовесом попыткам России предлагать себя как альтернативу евроинтеграции балканских государств.

Евросоюз готовится обнародовать план нового расширения организации, что предложит перспективу членства в ней для шести стран западной части Балканского полуострова.

Читайте такжеИспания хочет исключить Косово с плана расширения ЕС - СМИУкраину, или Грузию и Молдову, которые также заявляли о желании вступить в ЕС, в этом плане не ожидают, хотя в Брюсселе неоднократно заявляли, что “двери в ЕС открыты для любой европейской страны, которая будет соответствовать критериям членства, передает Голос Америки.

Во вторник 6 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Иоганнес Хан в Брюсселе представит стратегию ЕС, которая, согласно прогнозам назовет 2025 год ориентиром возможной готовности четырех бывших республик Югославии и Косово и Албании к вступлению. В случае подтверждения, это будет самая большая предлагаемая волна однократного расширения организации за 20 лет.

Йоханнес Хан ранее заявлял, что 2025 год может быть сроком для поступления, прежде всего, Сербии и Черногории, в то время как другие страны региона потребуют больших усилий для того, чтобы быть готовыми.

Брюссель активно использует перспективу членства в ЕС, привлекательного экономическими преимуществами для бедных стран континента, как стимул для реформ. Конкретное обещание членства будет также противовесом попыткам России предлагать себя как альтернативу евроинтеграции балканских государств.

Для стран Восточной Европы, включительно с постсоветскими балтийскими государствами, первым шагом на пути европейской интеграции было вступление в НАТО.

Албания - уже член НАТО с 2009 года. Черногория присоединилась к альянсу 2017 году.

Босния и Герцеговина и Македония считаются потенциальными кандидатами на членство в НАТО.

Но Сербия до сих пор о желании вступать в оборонный блок официально не заявляла.

Болгария сейчас председательствует в ЕС и на май в Софии запланирован региональный саммит, на котором обсудят вопросы интеграции.

Однако, массовые демонстрации в Греции в минувшее воскресенье напомнили о некоторых проблемах, стоящих на пути евроинтеграции балканских стран. Греция, как член НАТО и ЕС, блокирует интеграционные стремления Македонии, поставив предпосылкой решение вопроса относительно официального названия страны.

Евроинтеграцию Косово, вероятно, будет блокировать Испания, которая не признает одностороннего отделения края от Сербии.

Брюссель будет требовать от потенциальных кандидатов на членство решения любых диспутов с соседями на фоне затянувшегося спора за границу между членами ЕС Словенией и Хорватией.

Другим важным требованием будет борьба с коррупцией в странах региона.

Евросоюз держит под отдельным вниманием ситуацию в Румынии и Болгарии, которые вступили в организацию в 2007 году.

В последнее время усиление авторитарных тенденций в Венгрии и политика консервативно-националистического правительства Польши вызывает дискуссии о том, как развиваются бывшие коммунистические страны Восточной Европы и как они влияют на Евросоюз.