В Косово в следующем году будет собственная армия и безвиз с ЕС – премьер

До марта следующего года Косово создаст собственную армию и получит безвизовый режим с Европейским Союзом.

Об этом заявил премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в эфире телеканала RTK.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на B92.

Харадинай заявил, что начиная с марта, "граждане Косово смогут свободно въезжать в Шенгенскую зону".

Он также сказал, что к тому времени будет проведено реформирование Сил безопасности Косово в полноценную армию.

Эти вопросы Харадинай обсудит во время своего визита в Брюссель 18 декабря.

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Впервые в Косово на официальном уровне заговорили о дедлайнах в процессе достижения либерализации визового режима и формирования косовской армии.

Условиями ЕС по либерализации визового режима с Косово является демаркация границы с Черногорией и успех в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Международное сообщество и НАТО считают, что трансформация Сил безопасности Косов является политической проблемой, подпадающей под юрисдикцию косовских институтов, а также что созданию армии должны предшествовать конституционные изменения и согласие других общин с целью сохранения многонационального состава этих сил.