Зурабов. Посол в футляре

Мало кто сомневается, что именно экс-министр здравоохранения Михаил Зурабов станет послом Российской Федерации в Украине. У наших соседей слово президента – закон. За назначение Зурабова дружно проголосовали даже те депутаты Госдумы, которые еще днем ранее привычно „потоптались” в своих комментариях СМИ по „монетизатору льгот и медицинско-пенсионному коррупционеру”. Грех не потоптаться – Зурабов уверенно удерживает малопочетное звание самого непопулярного топ-политика России.

Однако профильный комитет Совета федерации по делам СНГ единогласно поддержал предложение президента России Дмитрия Медведева о назначении экс-главы Министерства здравоохранения РФ Михаила Зурабова послом России в Украине.

При этом рассчитывать, что руководство Украины не даст агремана одиозному персонажу, как это сделал официальный Минск в феврале 2006 года в отношении экс-губернатора Саратовской области Дмитрия Аяцкова, не приходится. Впрочем, и повода прямого нет, как в том случае. Ведь Аяцков на пресс-конференции по случаю свого назначения в Беларусь заявил, что „советует бацьке не надувать щеки” и что он намерен „сломать Лукашенко”. А Зурабов, похоже, вообще об Украине ничего и никогда не говорил, по крайней мере, ни одной его цитаты на эту тему в Интернете отыскать не удалось.

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов считает, что назначение Зурабова будет воспринято украинским народом как оскорбление. Мол, оно подтвердило бы, что „в Москве не только не заинтересованы в восстановлении дружеских отношений с нашими соседями, но и намерены в дальнейшем отталкивать их».

Но эта мысль штатного „анфан террибль” российской политики явно содержит художественное преувеличение. Дело не в прямом оскорблении. Скорее, речь идет об очень серьезной смене парадигмы украинско-российских отношений. Грубо говоря, об их „монетизации”.

С них будет снят какой-либо флер „романтизма”, „братства”, „личных отношений”. Останется прагматика, выраженная в денежных знаках. В свое время „глыба” российской политики Виктор Черномырдин был назначен послом по просьбе его личного друга Леонида Кучмы. Виктор Степанович даже в этом будто и незавидном для экс-премьера статусе посла был одним из маховиков российской политики. Его преемник – лишь винтик. Крепкий, полезный, функциональный – но винтик государственной машины.

Вот как эту мысль выразил российский аналитик, глава Центра политических технологий Игорь Бунин: "Сейчас для России в отношениях с Украиной важно, чтобы платились деньги, и тут дипломаты с их традициями МИД не подходят. Началась дипломатия прагматиков, тех, кто умеет считать, выбивать и без сантиментов, а у Виктора Степановича Черномырдина такие немного были".

Действительно, Черномырдин давал украинским и российским СМИ множество сентиментальных интервью, в которых рассказывал о жене-украинке, личных пристрастиях, сале, варениках, случаях из жизни, продолжал выдавать свои неповторимые вербальные шедевры, которые, несмотря на лексическую бедность и синтаксическую топорность, все хорошо понимали и над которыми по-доброму смеялись. На некоторые его остроумия в адрес Президента Украины потом остро реагировал МИД. Ходили легенды о количестве выпитой Черномырдиным водки и собственноручно застреленных медведей.

На смену широкой, истинно русской личности Черномырдину приходит классический чеховский „человек в футляре”, застегнутый на все пуговицы чиновник-бизнесмен. Когда-то Черномырдин сделал огромный вклад в построение российского государственного капитализма. Теперь он может полюбоваться классическим порождением этого специфического политико-социального явления Михаилом Зурабовым. Безотказным чиновником-мультимиллионером, который вырос и набрал вес на государственных деньгах.

На футляре нового посла нет никаких темных пятен или щелочек. Михаил Зурабов - прекрасный семьянин, у которого от одной жены есть взрослая дочь и сын, ученик младших классов, а в 2006-м Зурабовы усыновили еще и 2-летнего мальчика-сироту. Михаил Юрьевич ведет здоровый образ жизни, - по его собственным словам он обязан „поддерживать себя в состоянии высокой работоспособности, чтобы решать вопросы, которые стоят перед ним”. Поэтому Михаил Зурабов постоянно придерживается диеты: десять лет назад исключил из своего рациона мясо, предпочитая рыбу и морепродукты. Соблюдает посты. Не употребляет алкоголь и не курит. Регулярно занимается спортом.

Одна более-менее человеческая черта: увлеченный театрал. Зурабов считает необходимым еженедельно бывать в театре и часто сам шутя признается, что может "выступить в качестве эксперта по московским театральным премьерам".

Немногочисленные интервью Зурабова касаются, как правило, работы. Они округлы и мертвенно правильны.

Будущий посол, которого смолоду коллеги по лаборатории называли „серой мышкой”, отличается незаурядной деловой хваткой и умением быстро приспосабливаться к разным видам бизнеса: из атомного – в страховой, потом в медицинский. И везде Зурабов искуссно манипулирует государственными средствами. Мультимиллионерами стали „за компанию” и его младший брат Александр (бывший председатель совета директоров - президент ОАО „Аэрофлот”), и жена на которой „висят” несколько крупных фирм. Неоднократно арестовывались люди из его близкого окружения в фонде медицинского страхования и Пенсионном фонде РФ, проводились расследования в отношении его родственников, но ни разу правоохранительные органы не смогли доказать каких-либо злоупотреблений со стороны самого чиновника. Он чрезвычайно осмотрителен и аккуратен.

Возможно, именно поэтому Зурабов постоянно востребован кремлевскими власть предержащими. Еще в 1988 году он попал в правительство столь похожего на нашего Яценюка „киндер-сюрприза” Кириенко на должность замминистра здравоохранения (постарался его покровитель, министр атомной энергетики Евгений Адамов). Потом Михаил Юрьевич не только пережил правительство Кириенко, но и ухитрился остаться в кадровой обойме после жесткой чистки кабмина, устроенной новым премьером Евгением Примаковым. На должности советника президента по социальным вопросам Зурабов благополучно пережил эти беспокойные времена, когда Примаков добрался даже до влиятельных бизнесменов из окружения Ельцина. Чего стоила одна история с Березовским. Но все обошлось. Следующий глава правительства Степашин относился к "семейному" бизнесу куда более лояльно. И Михаил Зурабов пошел на карьерный взлет: Пенсионный фонд (5 лет), потом Министерство здравоохранения (3 года). И новое „советничество”, теперь при президенте Медведеве.

Отмечают немалый снобизм в поведении чиновника-олигарха. Михаила Зурабова не раз видели на вечеринках, которые обычно посещают мультимиллионеры. Например, на открытии ночного клуба «Кабаре» и ресторана Share House в Москве. Позиции меню там исчисляются сотнями евро, а dress-code - тысячами. На Зурабове, как правило, костюмы марки Brioni стоимостью от трех тысяч евро, а один из известных таблоидов ссылается на собственное признание Зурабова в том, что он «покупает носки ценой в одну пенсию». Даже выхлопная труба его служебного министерского BMW якобы выделяла вместо бензинового приятный миндальный запах. Чтобы достичь подобного, нужен специальный катализатор стоимостью от полутора тысяч евро.

Политолог Алексей Мухин в книге «Семейные тайны, или Неофициальный лоббизм в России» отмечает, что Зурабов как глава Пенсионного фонда принимал участие в избирательной кампании кандидата в губернаторы Чукотки Абрамовича. Писали о том, что именно с фирмами Романа Абрамовича связаны бизнес-интересы Зурабова-младшего.

В российской прессе принято писать о том, что чиновник Зурабов заваливал все те масштабные задачи, которые ставились перед ним на высоких должностях. Автор глубоко убежден, что это полная иллюзия. Да, широкие слои россиян ненавидят и накопительную пенсионную реформу, и реформу продажи медикаментов, и монетизацию льгот, которая вызывала не так давно многолюдные акции протеста по всей Федерации. Но не для них это все делалось, не для простых россиян. Главное заключается в том, что „благодаря” титаническим усилиям Зурабова были минимизированы государственные расходы на защиту социально уязвимых слоев населения. Да, это были грязные задачи – и грязная работа. Ее исполнитель Зурабов взял на себя большой публичный негатив.

Поэтому, помимо всего другого, во всей истории с неожиданным (почему не опытный профессиональный дипломат Григорий Карасин?) назначением Зурабова просматривается элементарная потребность в трудоустройстве скомпрометированного в общественном мнении, но „нужного” чиновника за пределами России. Чтобы пересидел лихолетье. Ну, и при случае „поспособствовал” своим добрым знакомым, российским миллиардерам, активно участвовать в финальной фазе большой приватизации в Украине. А дальше будет видно.

Что несет в своем „футляре” в Украину новый посол? Да ничего хорошего. Полную лояльность Кремлю, ведущему сейчас настоящую информационную и газовую войну против Украины. Готовность четко и неуклонно выполнить любое, самое грязное и неприглядное задание кремлевского начальства. Опыт подковерных лоббистских интриг и бизнес-экспансии. Полный иммунитет к публичной критике.

Из такого набора ингредиентов для Украины может выйти весьма острое блюдо...

Николай Писарчук