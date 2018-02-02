Луценко предлагает разрешить "нацдружинам" патрулировать улицы вместе с правоохранителями

Генеральный прокурор считает целесообразным изменить законодательство, чтобы представители общественных формирований по охране правопорядка патрулировали улицы.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что представители общественных формирований должны патрулировать улицы совместно с правоохранителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил журналистам, комментируя ситуацию, связанную с парамилитарными общественными организациями в Украине.

«На ваши вопросы о любых парамилитарных формированиях, ответ содержится в Уголовном кодексе Украины - любые военизированные формирования запрещены, и там предусмотрена серьезная уголовная ответственность, другие формирования, которые имеют признаки вертикального подчинения, также содержится в Уголовном кодексе. Но нормы Уголовного кодекса не действуют, если эти организации являются общественными формированиями по охране порядка, предусмотренными законодательством», - отметил Луценко.

«Если вы спросите мою личную позицию, то считаю необходимым корректировать этот закон и внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или другим правоохранительным мероприятиям исключительно в нарядах с действующими патрулями полиции», - подчеркнул генпрокурор.

Также он считает, что в общественные формирования по охране порядка нужно приглашать тех, кто прошел службу в армии, или определенное время служил в правоохранительных органах.

«А все остальные, кто хочет применить силу в пользу Украинского государства, должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину», - добавил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 28 января политическая партия «Национальный корпус» организовала в Киеве церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

30 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное формирование, и подчеркнул, что в Украине есть государственная монополия на применение насилия, которая принадлежит правоохранительным органам.

31 января министр юстиции Павел Петренко заявил, что считает положительным создание общественных объединений для оказания помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка, добавив, что члены таких движений должны действовать в рамках действующего законодательства.

В МВД пояснили, что законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые оказывают помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы. Однако такие действия должны быть скоординированы с правоохранителями.