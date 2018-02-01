МИД Польши – Госдепу: закон об Институте нацпамяти "не препятствует свободе слова"

В Польше надеются, что этот закон не повлияет на стратегические отношения с международными партнерами, и в частности с США.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на заявление Государственного департамента США и отметило, что закон об Институте национальной памяти не нарушает свободу слова.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Польши.

"В связи с пресс-релизом Государственного департамента США от 31 января 2018 года о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы, польское Министерство иностранных дел хочет отметить, что принятое законодательство не препятствует свободе слова, полной свободе проведению научных исследований и публикации их результатов, свободе исторических обсуждений или художественной деятельности", - отмечается в заявлении.

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При этом, МИД Польши заявляет, что главная цель закона направлена на "борьбу со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также преуменьшение ответственности настоящих исполнителей преступления".

"В этом контексте, мы придерживаемся мнения, что обвинения польской нации и польского государства - публично и несмотря на факты - в пособничестве германскому Третьему Рейху в преступлениях нацистов, являются неточными, ложными и оскорбительными для жертв, которые являются польскими гражданами одновременно еврейского и польского происхождения", - говорится в заявлении.

Также польские дипломаты заявили, что несмотря на различия в мнениях относительно законопроекта, они убеждены, что текущая законодательная работа в Польше позволит выработать правовые решения, которые защитят историческую правду и не повлияют на стратегическое партнерство с США.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте нацпамяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть этот закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.