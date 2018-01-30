Медведев объяснил, почему США придется работать с чиновниками из "кремлевского списка"

По словам российского премьера, значение этого списка стремится к нулю.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам Америки придется работать с чиновниками из «кремлевского списка», потому что «других нет».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

«Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии всякого рода списков для контактов никаких других людей нет, других, с кем могли бы общаться власти США, у нас не существует», - отметил Медведев.

При этом он заявил, что «это та ситуация, когда непопадание в этот список, - это повод уволиться».

По его словам, в этом списке фигурирует практически вся команда органов власти и вся команда президента РФ Владимира Путина, руководители крупного бизнеса, который «покрывает всю российскую экономику».

«Какое значение этого списка? Ну, я бы сказал, что значение этого списка - зеро, оно стремится к нулю. Почему? Потому что, если бы мы представили себе обратную ситуацию, вот мы, допустим, взяли и подготовили список, в который включили администрацию президента Трампа целиком, Палату представителей, Сенат, Верховный суд, офис генерального прокурора. Что произойдет после этого в Америке? Ничего. То же самое произойдет и в нашей стране - то есть ничего не произойдет», - сказал Медведев.

Он отметил, что в РФ прекрасно понимают, что даже при наличии «всякого рода списков», для контактов никаких других людей нет.

Медведев назвал дискриминационным закон США, согласно которому был создан список.

Читайте такжеПутин заявил, что в "кремлевский список" США внесли всех граждан России

«Если же говорить об иных последствиях, то, безусловно, все власти в нашей стране, я имею в виду и исполнительную власть, и законодательную, и, конечно, президент будут отслеживать другие формы реализации этого закона. Если они состоятся, то на эти действия последует реакция. Какая? Ну, она будет адекватная тому, что будет происходить», - сказал Медведев.

«Публикация подобных списков отравляет наши отношения и, очевидно, что в нашей стране будет больше людей, которые будут не любить Америку, а в Америке будут укрепляться антироссийские настроения. Очевидно, что и то, и другое, в конечном счете, уводит нас от конструктивного диалога. И антиамериканские отношения в нашей стране, и антироссийские настроения в Соединенных Штатах Америки. Вот такие списки, они, к сожалению, эти тенденции закрепляют», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.