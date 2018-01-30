Курченко обсуждал с соратниками Саакашвили возможный захват парламента – Луценко

По словам генпрокурора, получение денег окружением Саакашвили от Курченко является зафиксированным фактом.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о состоянии расследования дела лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили относительно его связей с беглым олигархом Сергеем Курченко.

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Как заявил он в интервью DW.com, человек, близкий к Саакашвили, а потом и сам Саакашвили вступили в контакт с окружением, а затем с самим Курченко с целью получения финансовой помощи, за которую обсуждался вопрос противодействия следствию относительно преступных махинаций Курченко.

«Следствие не подозревает, и Курченко не пытался. А следствие знает, что из офиса Курченко было передано более 200 тысяч долларов США, назначением которых было финансирование акций протеста и обсуждался возможный захват помещения украинского парламента. Эти деньги получили под нашим контролем люди из ближайшего окружения Саакашвили. Это зафиксированный факт», – утверждает Саакашвили.

По его оценке, следствие является непростым, но «экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие и принадлежат им».

«Что будет дальше - зависит от следователей, прокуроров, а затем решение суда. А теперь скажу не только как генпрокурор, а как человек, который был на этом Майдане. С моей точки зрения, Украина нуждается в оппозиции. Власть требует, а иногда очень сильно заслуживает критики. Люди имеют право, а иногда необходимость протестовать против власти. Но я категорический противник, чтобы это делали за деньги, тем более деньги, украденные у украинского народа», – добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили,однако его сторонники освободили его из автозака. 11 декабря Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде круглосуточного ареста сроком на два месяца. Сегодня, 26 января, Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры на решение суда первой инстанции относительно неизбрания никакой меры пресечения Саакашвили и установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 7.00 следующего дня.

Генеральная прокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.