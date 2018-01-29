Порошенко про жалобы России на санкции: "взбесились" не в Вашингтоне, а в Москве

Цена российской агрессии против Украины в дальнейшем будет только расти, убежден президент.

Российская агрессия против Украины в дальнейшем будет становиться для Москвы все более убыточной, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеМосква назвала российское вторжение в Украину "надуманным предлогом" для расширения санкций США (видео)Такое заявление президент сделал в Twitter, комментируя реакцию российской стороны на новые санкции США.

«Россия жалуется, что «американский санкционный принтер взбесился». Но взбесились не в Вашингтоне, а в другой столице, на противоположном полушарии. Цена российской агрессии против Украины будет только расти – это уже аксиома. И результат работы наших дипломатов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки ввели санкции против заместителя министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова и ряда энергетических компаний. В частности, в список специально определенных граждан и заблокированных юридических лиц (так называемый SDN List) внесены имена 21-го физического лица, среди которых значатся граждане Украины и России, а также названия девяти компаний.

Кроме того, в список секторальных санкций (так называемый SSI List) внесено наименование 12 кампаний, связанных с нефтяной и газодобывающей компанией "Сургутнефтегаз".

Председатель Комитета по международным делам российского Совета Федерации Константин Косачев, комментируя новые санкции заявил, что американский "санкционный принтер" явно "взбесился".