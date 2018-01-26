Порошенко обсудил с Тиллерсоном освобождение пленных на Донбассе и политзаключенных

Порошенко отметил, что договорился с госсекретарем США о совместной координации действий в вопросах безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон продолжение процесса освобождения украинских заложников на Донбассе и политзаключенных из тюрем РФ.

Об этом глава государства сообщил сегодня журналистам в Давосе (Швейцария).

«Я проинформировал госсекретаря (Рекса Тиллерсона - УНИАН) о процессах, которые происходили при освобождении украинских заложников, поблагодарил за ту помощь, которая была оказана нам в этом процессе. Мы договорились, что этот процесс в настоящее время будет продолжен», - заявил он.

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Кроме того, президент отметил, что договорился с госсекретарем США о совместной координации действий в вопросах безопасности. При этом он упомянул о встрече, которая проходит сегодня между спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае (ОАЭ).

«Мы безусловно настаиваем на том, чтобы была продолжена дискуссия по освобождению остальных заложников и об освобождении политзаключенных, находящихся в тюрьмах в России», - добавил Порошенко.

Ранее стало известно, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ожидает, что очередной обмен заложников состоится в феврале-марте.