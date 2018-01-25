В МинВОТ ожидают очередного обмена пленными в феврале-марте

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ожидает, что очередной обмен заложниками состоится в феврале-марте.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания правительства.

"Точной информации не знаю, процесс переговоров продолжается. По моим ожиданиям, в феврале-марте будет очередной обмен. Очень надеюсь, что всех, но есть определенные предостережения, ведь мы не знаем еще места пребывания значительного количества наших людей", - сказал Тука.

Он напомнил, что пропавшими без вести на сегодняшний день числится более 400 человек.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. В обмен на 73 украинских заложников, которые удерживались боевиками на Донбассе, Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах.

Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Также 27 декабря лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук заявил, что следующий обмен пленными может быть проведен по формуле «74 на 29».