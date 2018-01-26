Опубликовано видео провокации в вышиванке против Порошенко в Давосе

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Появилось видео попытки российской журналистки спровоцировать президента Украины Петра Порошенко на экономическом форуме в Давосе.

Провокаторша в вышиванке, с микрофоном и без опознавательных знаков спросила Порошенко на русском, зачем Украина "приняла закон о войне", имея в виду реинтеграцию Донбасса.

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Глава украинского государства в ответ посоветовал ей "снять вышиванку". И добавил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском.

На это российская журналистка заявила, что Порошенко "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - ответил пропагандистке президент Украины.

Позже организаторы форума в Давосе запретили росСМИ находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием Петра Порошенко.