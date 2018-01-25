В Давосе "забанили" росСМИ, устроившие Порошенко провокацию в вышиванке

Организаторы форума в Давосе запретили росСМИ находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий с участием Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

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"Организаторы Всемирного экономического форума трактовали действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 января в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме не обошлось без традиционной провокации от российских СМИ. Так, журналистка с микрофоном без опознавательных знаков в вышиванке задала президенту Украины Петра Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?".