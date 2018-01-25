Апелляционный суд оставил засекреченными декларации сотрудников СБУ

Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на решение суда первой инстанции, которым было отказано в признании противоправным засекречивание Службой безопасности Украины данных деклараций ее сотрудников.

Об этом на своей странице Facebook сообщил истец по делу - ОО "Центр противодействия коррупции".

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"Суд отказал нам и оставил декларации всех сбушников засекреченными. Будем откровенны, это прогнозируемое решение. Мы не сдаемся, планируем подавать жалобу в Верховный суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН 24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева после 5 месяцев промедления вынес решение по иску Центра противодействия коррупции к СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы и полностью отклонил все требования общественной организации.

В пресс-службе ОО констатировали, что решение было принято спустя 9 месяцев после подачи иска.

ЦПК пытался в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.

Также активисты просили суд признать незаконным бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции, в частности то, что работники НАПК не утвердили специальный порядок представления деклараций оперативниками и разведчиками, а вместо этого согласовали создание СБУ собственной "тайной" системы декларирования.

Отдельно активисты просили суд заставить руководство СБУ и НАПК опубликовать отсутствующие декларации в реестре е-деклараций.