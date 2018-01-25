Апелляционный суд оставил засекреченными декларации сотрудников СБУ
Центр противодействия коррупции планирует подать кассационную жалобу на это решение.
Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) на решение суда первой инстанции, которым было отказано в признании противоправным засекречивание Службой безопасности Украины данных деклараций ее сотрудников.
Об этом на своей странице Facebook сообщил истец по делу - ОО "Центр противодействия коррупции".
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"Суд отказал нам и оставил декларации всех сбушников засекреченными. Будем откровенны, это прогнозируемое решение. Мы не сдаемся, планируем подавать жалобу в Верховный суд", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН 24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева после 5 месяцев промедления вынес решение по иску Центра противодействия коррупции к СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы и полностью отклонил все требования общественной организации.
В пресс-службе ОО констатировали, что решение было принято спустя 9 месяцев после подачи иска.
ЦПК пытался в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.
Также активисты просили суд признать незаконным бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции, в частности то, что работники НАПК не утвердили специальный порядок представления деклараций оперативниками и разведчиками, а вместо этого согласовали создание СБУ собственной "тайной" системы декларирования.
Отдельно активисты просили суд заставить руководство СБУ и НАПК опубликовать отсутствующие декларации в реестре е-деклараций.