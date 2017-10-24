Суд не разрешил рассекретить декларации руководства СБУ

Окружной административный суд Киева после 5 месяцев промедления вынес решение по иску Центра противодействия коррупции к СБУ в связи с засекречиванием деклараций руководства спецслужбы и полностью отклонил все требования общественной организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра противодействия коррупции, соответствующее постановление суда сегодня получили адвокаты центра в секретариате суда.

В пресс-службе констатировали, что решение было принято через 9 месяцев после подачи иска.

ЦПК пытался в судебном порядке заставить СБУ рассекретить декларации руководства и следователей, а также признать незаконным создание спецслужбой собственной системы обработки и хранения деклараций.

Также активисты просили признать незаконным бездействие Национального агентства по предотвращению коррупции, в частности то, что работники НАПК не утвердили специальный порядок подачи деклараций оперативниками и разведчикам, а вместо этого согласовали создание СБУ собственной "тайной" системы декларирования.

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Отдельно активисты просили суд заставить руководство СБУ и НАПК опубликовать отсутствующие декларации в Реестре е-деклараций.

Отказ суд аргументировал тем, что законодательством не предусмотрены сроки утверждения НАПК специального порядка.

«То есть, теперь его можно утверждать вечно», - добавили в ЦПК.

Также суд считает, что «секретным в силу закона является весь состав органов, осуществляющих оперативно-розыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность».

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань подчеркнула, что "фактически, такое решение суда позволяет многим государственным органам, кроме СБУ, - полиции, НАБУ, Службе внешней разведки - создавать собственные системы декларирования и не подавать декларации в реестр НАПК".

В пресс-службе отметили, ЦПК обязательно обжалует данное решение, поскольку считает, что оно "не имеет ничего общего с правосудием", а тройка судей по делу "просто наплевали на практику ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), украинские законы, совесть и здравый смысл".

В общественной организации также считают, что после такого решения суда их второй аналогичный иск - к военной прокуратуре относительно засекречивания деклараций военных прокуроров - обречен, и по этому делу суд вынесет аналогичное решение.