Пропаганда РФ "надела" вышиванку: в Давосе Порошенко провоцировали "законом о войне"

Вчера, 24 января, в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме не обошлось без традиционной провокации от российских СМИ, которые всегда проинформированы о том, где можно встретить украинскую делегацию.

Как сообщает ТСН, журналистка с микрофоном без опознавательных знаков выкрикнула президенту Украины Петру Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?".

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Порошенко отреагировал на ее вышитую рубашку и посоветовал "снять вышиванку". Также он отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На что провокаторша отметила, что "президент Украины прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - указал ей глава государства.

Дальше разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, теперь могут лишить аккредитации.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности. Также в МИД РФ назвали этот закон «подготовкой к новой войне».

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются такими, что противоречат нормам международного гуманитарного права и являются незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.