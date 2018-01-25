Россия не собирается уходить с Донбасса - Atlantic Council

Москва не собирается выводить войска с Донбасса и возвращать Крым в ближайшее время. Лживая политика России может обернуться для нее катастрофой.

Об этом в статье для американского аналитического центра Atlantic Council написал старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Стивен Бланк.

Он напомнил, что недавно глава МИД РФ Сергей Лавров повторил три лживых заявления: на Донбассе нет российских войск, конфликт на востоке Украины – гражданская война, а не российское вторжение, а военные РФ не причастны к сбитом MH17 в июле 2014.

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Бланк подчеркнул, что ложь российского государства является подтверждением того, что, несмотря на переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и "нормандской четверкой", Москва не собирается уходить с Донбасса или возвращать Украине Крым. Более того, РФ усиливает свое военное присутствие на оккупированном полуострове.

"Россия отказывается принять согласованный результат, который влечет за собой отступление с Донбасса или Крыма. Сейчас Москва настаивает на том, чтобы Украина присоединилась к самоубийственным Минским соглашениям", – говорится в статье.

"Она (Россия - Ред.) может только мечтать об империи, аннексируя Крым и Донбасс. В любом случае, ни война в полном смысле этого слова, ни мир, в ближайшее время, скорее всего, наступят не скоро. Поскольку ложь Лаврова и Путина показывает, что они отказываются признать, что империя для них недостижима, они только ускоряют то, что в конечном итоге обернется катастрофой", – заключил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.