В ЕС прокомментировали принятие закона о реинтеграции Донбасса

В Европейском Союзе приняли во внимание принятие во втором чтении законопроекта о реинтеграции временно оккупированных территорий и вновь заявили, что поддерживают полное выполнение Минских договоренностей в качестве основы для устойчивого урегулирования конфликта.

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Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря ЕС собственному корреспонденту УНИАН.

«ЕС поддерживает полное выполнение Минских договоренностей как основу для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украины. В этом контексте мы приняли к сведению принятие 18 января во втором чтении проекта закона «О реинтеграции временно оккупированных территорий», - сказал представитель ЕС.

Он констатировал, что этот закон касается внутренней организации гражданских и военных структур Украины в контексте конфликта на востоке Украины и направлен на будущую реинтеграцию территорий, которые сейчас не контролируются украинским правительством.

«Мы ожидаем, что дипломатические усилия, направленные на урегулирование конфликта, в частности, в формате Нормандской четверки и Трехсторонней контактной группы, будут продолжаться на основе выполнения всех соответствующих обязательств», - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). В документе признается временная оккупация Россией части территории Украины.