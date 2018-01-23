ПАСЕ призвала Украину ратифицировать Римский статут
Это позволит провести эффективное расследование преступлений, совершенных во время войны в Украине.
Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Украину как можно скорее ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции «Гуманитарные последствия войны в Украине», которая была подготовлена депутатом Эгидиусом Варейкисом (Литва, группа Европейской народной партии).
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Резолюция была проголосована сегодня в рамках зимней сессии ПАСЕ. "За" проголосовали 56 депутатов, "против" - ноль, "воздержались" - 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании.
«Ассамблея призывает ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда как можно скорее. Это позволит провести эффективное расследование конкретных случаев нарушения международного гуманитарного права во время войны в Украине», - говорится в резолюции.
Также ПАСЕ призывает украинскую власть привести Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс в соответствие с международным гуманитарным правом и международным уголовным законодательством.
В то же время в ПАСЕ призвали освободить всех российских заключенных и задержанных лиц, принять законодательство по гуманитарному разминированию, пересмотреть закон о гуманитарной помощи с целью упрощения предоставления гуманитарной помощи территориям, пострадавшим от войны.