Пайфер ждет, что Обама с Медведевым поговорят об Украине и Грузии

В ходе переговоров президентов США и России Барака ОБАМЫ и Дмитрия МЕДВЕДЕВА будут обсуждаться вопросы взаимодействия с Украиной и Грузией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время видеомоста Москва-Вашингтон сказал старший советник Центра стратегических международных исследований США, экс-посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР.

«Я надеюсь, что президенты будут говорить о Грузии и Украине, о том, как США взаимодействуют с этими странами», - сказал С.ПАЙФЕР. Он предположил, что это будет самой сложной частью переговоров.

В то же время дипломат отметил, что США не заинтересованы в эскалации напряженности между Россией, Украиной и Грузией.

С.ПАЙФЕР не исключил, что при достижении определенных успехов по ПРО и стратегическим вооружениям в переговорах будет создан новый контекст, в ходе которого будут обсуждаться проблемные вопросы двусторонних отношений США и РФ относительно Украины и Грузии.

В свою очередь, директор московского филиала Фонда Макартуров Игорь ЗЕВЕЛЕВ считает необходимым наладить постоянный диалог между Россией и США по вопросам взаимодействия на постсоветском пространстве.

«Если перевести с английского – это большой слон, который присутствует в комнате, но люди, которые сидят в этой комнате, стараются не замечать его, но на самом деле он большой и его всем видно. В виде этого слона здесь я вижу проблемы взаимоотношений России и США относительно соседних с Россией государств», - сказал И.ЗЕВЕЛЕВ.

Как сообщалось, Президент США Б.ОБАМА посетит Москву 6-8 июля.