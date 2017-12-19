Тимошенко обошла Порошенко в президентском рейтинге - опрос

Самые высокие президентские рейтинги по состоянию на середину декабря имеют председатель партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и нынешний глава государства Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рейтинга поддержки партий и политических лидеров в декабре 2017 года, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря, то 7,9% респондентов проголосовали бы за Тимошенко, 6,5% – за Порошенко.

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4,9% опрошенных указали, что поддержали бы председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко; 3,6% - лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко; 3,5% - председателя Радикальной партии Олега Ляшко; 3,2% - председателя партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового; 3% - председателя партии «За жизнь» Вадима Рабиновича; 1,4% - премьер-министра Владимира Гройсмана; 1,2% - лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока; 0,4% - председателя партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. За других кандидатов в целом проголосовали бы 2,7% респондентов.

В то же время 4,5% респондентов заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы избирательный бюллетень, 15,3% - не принимали бы участия в голосовании, 39,1% - не определились, за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопрос.

КМИС проводил исследования со 2 по 14 декабря 2017 года. Методом личного интервью было опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.