Д.Андриевский: Киевляне оказались заложниками Тимошенко с Ющенко, которые крышуют Черновецкого

Местные выборы по всей стране пройдут весной 2010 года... Блок Литвина получает от Черновецкого лакомые куски... Как появятся новые платежки за услуги ЖКХ, мы пойдем в суд...

Депутат Киеврады от Блока Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский ответил на вопросы УНИАН.

ВЕСНА 2010 ГОДА – ВРЕМЯ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ЭТО АКСИОМА Господин Андриевский, в нашем законодательстве окончательно не урегулирован вопрос, когда назначать очередные выборы в местные органы власти, если действующая власть избрана на внеочередных. От какой даты отсчитывать срок полномочий – от даты очередных или от внеочередных? Черновецкий это решил через КС. А Вы как думаете, когда будут выборы в Киеве? Очередные выборы в местные советы будут весной 2010 года. Тут не нужно выдумывать колесо.

Но секретарь Киеврады Довгий несколько раз повторил на заседании горсовета, что выборов не будет в Киеве еще длительное время. «Надежды юношей питают, отраду старым подают», – говорил когда-то Ломоносов. Черновецкий напрасно тратился на толкование срока своих полномочий. Любой абитуриент, который поступает на юрфак, скажет вам, что полномочия, полученные на досрочных выборах идентичны тем, которые получают в борьбе на выборах очередных. И для этого не нужно было насиловать Конституционный суд – это ясно, как божий день.

Но!.. Единственный орган, который назначает выборы, – очередные или внеочередные, – Верховная рада Украины. Выборы в местные советы прошли в марте 2006 года. Тогда их избирали на четыре года – вот вам дата очередных местных выборов – март 2010 года.

Но в Киеве были внеочередные выборы в 2008 году...

А во многих городах и селах внеочередные выборы проходят и сейчас – почти еженедельно где-то переизбирают председателей на местах. Недавно прошли выборы в Изюме, Феодосии, Светловодске, Лисичанске, Тернопольской области и в куче поселков. И это понятно: в Украине свыше 12 тысяч местных советов.

И что – для всех заводить отдельные календари? Кто будет считать дни полномочий? Вы же знаете, согласно изменениям к Конституции, советы избираются на пять лет, а мэры – на четыре. Нет таких возможностей у ни одной страны мира – держать постоянно армию членов избирательных комиссий, при этом не иметь власти на местах и еженедельно проводить выборы. Люди же не железные, они устанут и голосовать не пойдут.

И какой выход?

Выход один – одновременные очередные выборы на местном уровне в марте 2010 года. Рада их назначит везде: в Киеве, Изюме, Лисичанске и так далее. Также прогнозирую, что будут приняты изменения в Конституцию, которые уравняют срок полномочий председателей местных советов и депутатов. В Конституции нужно прописывать не срок пребывания, а дату проведения выборов – чтобы не было потом гадания на кофейной гуще и манипуляций.

Кроме финансовой и организационной неспособности страны еженедельно ходить на выборы, есть еще и политическая целесообразность – БЮТ, ПР и все остальные политические силы тут будут едины: лучше идти на выборы один раз, чем находиться в безвластии и предвыборной кампании еженедельно.

Поэтому весна 2010 года – время местных выборов по всей стране. Это аксиома.

Кроме того, хозяйствование Черновецкого слишком дорого обходится киевлянам и стране. Катастрофически не выполняется бюджет. Только за этот квартал невыполнение – в 2,6 миллиардов. На последней сессии была попытка раздать из-под полы остатки земли. Земли эти в зеленых зонах столицы, их хотели «бесплатно» отдать, внесши – представьте только – 90 изменений в Генплан Киева.

Убежден, такая власть столице не нужна.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ТИМОШЕНКО НЕ ДАЕТ, ЮЩЕНКО НЕ ОСВОБОЖДАЕТ Почему, по вашему мнению, Черновецкий после отпуска утих было со своими многочисленными инициативами, а теперь опять их выдвигает?

Очередное обострение... Тогда было весеннее, сейчас досрочно началось осеннее, наверное. К тому же он получил гарантии. Если проанализировать голосование БЮТ в Киевраде, четко прослеживается согласование всех основных вопросов с командой Черновецкого.

Киевляне оказались заложниками Тимошенко с Ющенко, которые, публично критикуя Черновецкого, в действительности его крышуют. Ющенко досиживает последние месяцы, ему уже нечего терять. Вдохнуть жизнь в «Нашу Украину» не удастся – это труп, который давно разложился, и оживить эти остатки невозможно.

Тимошенко тоже молниеносно теряет доверие избирателей. Поэтому у Киева есть все шансы с изменением этих политиков-покровителей Черновецкого избавиться от иго.

Статья 118 Конституции четко отмечает, что освободить Черновецкого может «Президент по предоставлению премьер-министра Украины». Именно освободить, а не отстранить, устранить или отправить в отпуск. Все эти формулировки, к которым, кстати, прибегает и Верховная рада, – фарс, игра на публику, потом человек тихо возвращается. Его уже дважды отстраняли – и что?

Но представления от Тимошенко нет, Ющенко не освобождает. Они заигрались с Черновецким, став пешками в его игре. Но за эти ошибки они расплачиваются резким падениям рейтингов: людей не проведешь.

И в самом деле, Тимошенко и Черновецкий были ожесточенными врагами, однако сейчас этой вражды почти не чувствуется. Что произошло – кто-то кого-то купил, думаете? Тимошенко и Черновецкий – популисты. Им Бог не дал таланта менеджеров, но задабривать свой электорат – социально незащищенные слои населения – они умеют. Если бы был в Киеве нормальный мэр, успешный управленец, не было бы на ком зарабатывать электоральные баллы.

Но сегодня эти технологии не сработают. БЮТ и Черновецкий вместе голосовали за все самые одиозные решения: относительно малых архитектурных форм, платного въезда в Киев и на кладбища, скандального бюджета. Киевляне это видят, и их приговор не за горами.

Кстати, это еще одна причина, почему они не увольняют Черновецкого, в том, что и Ющенко, и Тимошенко боятся выборов в Киеве. Ющенко увидел, с каким треском провалилась «Наша Украина» после сотрудничества с Черновецким, даже не преодолев 3-процентного барьера. БЮТ тоже получил пощечину – у них значительно сократилась фракция на последних выборах. Потому они и боятся убирать Черновецкого – потому что это новые выборы, которые опять продемонстрируют их рейтинговые язвы.

БЛОК ЛИТВИНА ПОЛУЧАЕТ ОТ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ЛАКОМЫЕ КУСКИ Почему, по вашему мнению, когда Верховная Рада голосовала за окончательный отчет ТСК относительно деятельности Черновецкого, Партия регионов и Блок Литвина не голосовали? Говорят, они получили за это определенную материальную благодарность?.. Когда мне говорят, что Черновецкий кому-то заплатил миллион, мне смешно. Даже на вашем лице вижу улыбку. За решение Конституционного суда, я слышал, Черновецкий якобы заплатил 25 миллионов...

Уверен, Партия регионов и Блок Литвина продались намного дороже – у них есть свои интересы. Посмотрим на состав горадминистрации. Двое из 19 заместителей Черновецкого являются членами Блока Литвина. Конечно, они голосуют, как нужно Черновецкому, – им лакомые куски пирога дают, они и молчат.

Потому от БЮТ, ПР и Блока Литвина не стоит ожидать критической позиции относительно действий Черновецкого – все они в одной лодке. И Тимошенко с Ющенко там же. Единственное, что отличает их от Януковича с Литвиным, – в руках Президента и премьера есть реальные инструменты для освобождения Черновецкого, но они не хотят этого делать.

Знакомы ли Вы с планом реконструкции центра Киева? Это напоминает плохую шутку. Все жизненно необходимые для Киева проекты не финансируются. На развязку на Ленинградской площади, сметная стоимость которой 546 миллионов гривен, в 2009 году запланировано выделить 100 тысяч гривен). Вообще этот узел путепроводов, где постоянная пробка, должен были сдать еще в 2007 году.

Идем дальше: Бортницкая станция аэрации... Она в критическом состоянии, стоимость реконструкции – 1 миллиард 242 миллиона гривен. На начало года освоено 5 миллионов гривен, а на 2009 год выделяется лишь 84 тысячи! Бортничи – единственный узел, где проводится очистка всех сточных вод Киева. Там уже иловые дамбы не выдерживают: износ объекта – 95 процентов. Перед метростроевцами долг еще на начало года достиг 276 миллионов гривен. Из-за этого не открывают три станции метро в сторону Теремков, которые построены со времен Омельченко.

Черновецкий в долгах по уши, но появляются странные предложения построить на миллион гривен озеро с карпами. На Городецкого комфортно можно жить и без этого озера. Фонтанами, карпами, этим валтасаровым пиром во время чумы пытаются отвлечь наше внимание. Это, как говорили у нас в армии, ИБД – имитация бурной деятельности, плюс отмывание денег.

КАК ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ПЛАТИЖКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ, МЫ ПОЙДЕМ В СУД Недавно навещала своих родственников в селе. Моя бабушка меня просила переехать из Киева, говорит: «Та же там опасно жить, еще под землю провалишься». Ваша бабушка права, Киев – огромный мегаполис, который живет совсем по другим законам, чем маленькие города. В мегаполисе должна быть серьезная техногенная инфраструктура. Она в свое время была построена: действующая канализация – после войны, а некоторые водопроводы – в конце XIX века.

За последние годы введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья, офисов, нагрузка на инженерную, транспортную инфраструктуру растет.

Потому мы становимся свидетелями, что там что-то прорвало, там – затопило. Вот на Троещине опять была авария на канализационном проводе...

Думаю, мы будем свидетелями все большего количества похожих катастроф, не дай Бог, техногенных.

Год назад я сделал запрос относительно готовности столицы к чрезвычайным событиям. Получил ответ из МЧС: состояние подготовки города к техногенным нагрузкам очень низкое. А сотрудничая с министерством ЖКХ, мы получили информацию, что в неудовлетворительном состоянии находится и водоснабжение в Киеве. Представьте, если киевляне вместо питьевой воды, будут пить техническую – а такая опасность есть.

Я, конечно, вам не советую переезжать из Киева, однако нужно очень осторожно следить за ситуацией, что здесь развивается. Она действительно опасна.

Ежегодно в летний период в каждом районе Киева отключают на две недели теплую воду. Вроде бы для профилактики. Является ли это нормальной практикой за рубежом? Это - не нормальная практика. Горячее водоснабжение нужно отключить на определенное время – чтобы заменить трубопровод с целью уменьшения потери воды в трубах, которые составляют свыше 15 процентов (последняя замена труб была в 2003 году при Омельченко). За гнилые коммуникации киевляне платят из собственного кармана. А профилактика на протяжении двух недель – это профанация, в платежках на это не делают скидки. Была вода или не было – плати.

В начале июля киевляне должны получить новые платежки с незаконными, безосновательно повышенными тарифами. Я бы людям советовал обращаться в суд, на сегодня нет никаких оснований, чтобы вдвое повышать тарифы. Все эти разговоры о том, что выросла стоимость энергоносителей, – бред. Какое отношение имеет уборка территории или подъезда к стоимости энергоносителей?!

Как только эти платежки будут появляться, мы будем обращаться в суд. Кому нужна юридическая помощь, – обращайтесь в наши общественные приемные, будем обжаловать вместе.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КИЕВЕ УНИЧТОЖЕНА Заместитель градоначальника Ирэна Кильчицкая сказала , что медицина Киева, которая почти не пострадала от кризиса, может быть ярким примером для медицинской отрасли Украины... Киевской медицине некуда уже страдать – она давно на дне, в упадке. Чтобы попасть в больницу, нужно нести с собой белье, питание, бинты, лекарства, кровать, и стены скоро тоже нужно будет брать из дома. Не говоря уже о деньгах.

Если вы без диктофона пообщаетесь с врачами, они расскажут, в каком состоянии столичная медицина. Система здравоохранения в Киеве уничтожена.

Что асается медикаментов, город задолжал больницам 115 миллионов гривен. Есть долги за январь и февраль до сих пор – по муниципальной надбавке. В киевской медицине кризис наступил не вчера и не сегодня, а в 2006 году, с приходом этой наглой и непрофессиональной команды.

Как Вам идея муниципального такси, которое хочет создать и взять под свою опеку заместитель председателя горадминистрации Евгений Червоненко? Евгению Альфредовичу нужно сосредоточиться на подготовке Киева к Евро-2012. Не думаю, что муниципальное такси – та работа, на которую он был приглашен в городскую власть. Нет желания быть Касандрой, но все видят, что строительство стадиона фактически прекращено. Недофинансирование огромно. Черновецкий и Ющенко сами рассказывали, что Киев не в состоянии профинансировать подготовку к Евро-2012.

Здесь речь идет не только об “Олимпийском”, но и о подготовке транспортных, инженерных сетей, больниц. Все это не выдерживает никакой критики. Одесса с Днепропетровском уже доигрались. Черновецкий с Ющенко продолжают играть с огнем.

Можете ли разъяснить интриги вокруг “Олимпийского”?

Стадион финансируется из Стабилизационного фонда. Кабмин превратил фонд в собственный бумажник, откуда финансирует все, что захочет. Насколько мне известно, сотни миллионов гривен за выполненные работы задолжали. Перспектива выполнения последующих работ тоже сомнительна.

Некачественно составлена документация, которой занимались немцы, показатели, которые были заложены украинской стороной, завышены. То, что запланировано, Киевгорстрой выполнить не в состоянии. Потому сейчас идет коррекция проектно-сметной документации. Нет ни проекта, ни сметы – нет и экспертизы и финансирования. Замкнутый круг.

Не хочу, чтобы наше интервью было наполнено негативной информацией, хотелось бы дать позитив, но его, к сожалению, нет.

Какие на сегодня долги имеет Киев вообще? За счет того, что в последнее время в двух банках был взят кредит, Киев сегодня имеет 6 миллиардов гривен долга. 600 миллионов составляют только проценты на его обслуживание.

Юлия Тимошенко сказала, что кризис в Украине, как минимум, остановился. Вы это почувствовали? А за несколько дней до того она рассказывала, что кризис съедает целыми кусками страну. Как человек, который понимает в местном самоуправлении, скажу, что предприятиям все тяжелее платить налоги. Из них их выдавливают наперед, но долго так продолжаться не может.

Такая оценка Тимошенко свидетельствует о неадекватности, непонимании ситуации, которая сегодня сложилась в Украине. Сентябрь-октябрь будут очень тяжелыми.

Разговаривала Оксана Климончук