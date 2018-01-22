ПАСЕ без голосования избрала президентом итальянца Николетти

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избран председатель парламентской группы социалистов, демократов и зеленых, итальянец Микеле Николетти. Как передает корреспондент УНИАН, он избран без процесса формального голосования.

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Председательствующий на заседании сообщил, что получил предложение только по одной кандидатуре на избрание на пост президента ПАСЕ. Этой кандидатурой является Николетти.

«Я по этой причине объявляю господина Николетти избранным президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы на этой очередной сессии», - заявил председательствующий на заседании.

Группа социалистов, демократов и зеленых, именно от которой в этом году избирался новый председатель ПАСЕ, других кандидатур на выдвигала.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года ПАСЕ приняла проект резолюции, подготовленный Николетти, целью которой было создание условий для снятия политических санкций с делегации РФ. Однако Комитет министров СЕ не поддержал создание рабочей группы для поиска механизма возвращения РФ в Ассамблею.

В январе 2016 года Николетти посещал Украину в качестве докладчика Комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

Тогда он заявлял, что коррупция подрывает идею верховенства права в Украине. Также отмечал, что переаттестация судей в Украине необходима, но должна осуществляться с участием самих судей.

Ранее сегодня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что началась "сложная" сессия ПАСЕ. "Россияне не подали свою делегацию, но план их возврата без всяких предпосылок остается и является рабочим для очень многих в Ассамблее", - отметила она.