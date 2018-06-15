Вехи недели: Тимошенко в поисках предвыборного образа, судьба социалиста и плохие предчувствия Литвина

Юлия Тимошенко пообещала народу Украины любую политическую модель, которую тот выберет. Виктор Ющенко привычно подверг критике правительство и удивил новым назначением в СБУ. Владимир Литвин стремится поскорее назначить дату президентских выборов и не допустить досрочного переизбрания Верховной Рады.

Премьер-министр продолжила практику телевизионных бенефисов, позволяющих довести населению страны ее версию происходившего за столом переговоров с Партией регионов. В стилистике «Пришла и говорю», больше присущей ее подруге Алле Пугачевой, Юлия Владимировна умело посетовала, что мужчины-политики оставили ее один на один с экономическим кризисом, но пообещала не опускать рук. К тому же Тимошенко провела что-то вроде политического ликбеза, высказывая с телеэкрана упрощенное понимание различий между президентской и парламентской республиками. С энтузиазмом начинающего коммивояжера лидер БЮТ просит сограждан отдать ей свои голоса, чтобы, обладая реальной властью, определиться, какая модель управления лучше для страны.

Вот только соратники почему-то постоянно подводят леди в белом. На минувшей неделе отличился бютовец Виктор Лозинский, который в Кировоградской области вместе с тамошним прокурором и начальником милиции до смерти «задержал» местного жителя, показавшегося им подозрительным. Обстоятельства инцидента остаются до конца невыясненными, хотя некоторые вещи очевидны до завершения расследования: многое, что мы слышали о латифундистах в Латинской Америке, приживается на украинской земле, а парламентарии не станут сдавать своего коллегу.

Удивительным кадровым назначением порадовал Виктор Ющенко. Андрей Кислинский, на посту заместителя главы президентского секретариата демонстрировавший поразительную осведомленность относительно круга общения и намерений Юлии Тимошенко, назначен заместителем председателя СБУ. По словам его нового шефа, Валентина Наливайченко, Кислинский будет заниматься гуманитарными вопросами, в частности, Голодомором. Странные дела творятся на Владимирской: то заместителя Генерального прокурора незаконно прослушивают, то пытаются стать практически гражданским ведомством. Чудеса, да и только.

Видимо, чтобы борьба с кризисом не казалась избирателям легкой, Юлия Тимошенко вновь усложнила себе задачу. Из правительства под аккомпанемент обвинений в коррупции выдавлен министр транспорта и связи Иосиф Винский, еще пару лет назад бывший «серым кардиналом» Соцпартии с замечательным прозвищем «Коба». Иосиф Викентьевич не стал цепляться за уютное кресло весьма хлебного министерства, возможно, рассчитывая, что парламент не примет его отставку. Зато Винский не стал медлить с уходом с поста зампредседателя партии «Батькивщина», полученным после расставания с Александром Морозом. Знающие люди утверждают, будто причина разлада между премьером и некогда любимым министром вовсе не политические разногласия, а банальные расхождения в вопросах финансовых.

Но не все бывшие социалисты одинаково полезны. Например, министр внутренних дел Юрий Луценко, похоже, уже зализал раны, нанесенные немецкими полицейскими его самолюбию в аэропорту Франкфурта. Юрий Витальевич хамовато пошутил в адрес Арсения Яценюка (тот простил бывшего соратника по НУ-НС, и пообещал не мириться с хамским навешиванием ярлыков) и выразил готовность агитировать за Юлию Тимошенко во время президентской кампании. Подобные реверансы, конечно, льстят самолюбию Юлии Владимировны куда больше, чем пассаж Луценко о необходимости премьера выбирать между бандитами и импотентами для принятия законов. Отрадно отмечать, что себя Луценко считает главной преградой на пути создания широкой коалиции.

Судя по тому, что предвыборный штаб Партии регионов возглавил Николай Азаров, соратники Виктора Януковича не будут торопиться возвращаться за стол переговоров с БЮТ. Сам Виктор Федорович уже практически дал согласие на проведение президентских выборов 17 января 2010 года. Николай Янович поведал, что Тимошенко оказалась совсем не прочь проведения спаренных выборов Президента и Верховной Рады 25 ноября текущего года. Не исключено, все дело в том, что Юлии Владимировне не удалось убедить ЕС оказать Украине финансовую помощь для расчетов за газ. В начале каждого месяца мы слышим бравые заявления правительственных чиновников и видим, как средства для оплаты Газпрому соскребаются по сусекам. Хотя Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу не исключает возможности повторения газового кризиса в ближайшие недели, денег на оплату текущих поставок газа Украине Евросоюз выделять не стал.

Тонко чувствует неприятную политическую конъюнктуру Владимир Литвин. Помнится, после провала затеи с созданием «ширки» спикер советовал депутатам немного помолчать и постараться донести свою позицию народу. Сам Владимир Михайлович не только опробовал ходовые качества нового украинского танка «Оплот», но и призвал к созданию правительства национального спасения. Литвину, похоже, не нравятся «нашеукраинские» маневры вокруг пребывания в составе коалиции, и он пытается найти противоядие от досрочных парламентских выборов. Впрочем, если председатель Верховной Рады останется в этой позиции в одиночестве, ему придется смириться с необходимостью вновь испытать степень доверия избирателей.

Евгений Магда