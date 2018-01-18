Закон о деоккупации выгоден власти, а не Украине – заявление УКРОПа

Принятый Верховной Радой проект закона № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» выгоден прежде всего власти и олигархам, но никак не украинскому народу.

Об этом сказано в официальном заявлении УКРОПа.

«Досадно, что сегодня украинский парламент в очередной раз защитил интересы бизнесменов при власти ценой судеб украинцев, воюющих на востоке и болеющих за Украину в Крыму. Но такими решениями власть лишь приближает начало собственного конца. Мы должны поставить чиновников на место, иначе потеряем страну!» – говорится в заявлении партии.

Читайте такжеПарубий о законе по Донбассу: мы сделали документ более жестким, но он будет подписан президентом

В политсиле подчеркнули, что в конечном варианте так называемого деоккупационного закона не были учтены принципиальные поправки, без которых документ лишь усугубит ситуацию – как на востоке Украины, так и в стране в целом. Речь идет, например, о расширении полномочий президента, которые могут быть использованы им не только для отпора вооруженной агрессии, но и для вмешательства в политические процессы и для массовых нарушений прав человека.

С другой стороны, парламент лишили возможности реагировать на произвол главы государства. Поэтому президент получил право на единоличное определение районов проведения мероприятий национальной безопасности без объявления военного положения.

«Где гарантия, что завтра такой территорией не объявят Майдан с мирными протестующими?» – предостерегли в УКРОПе.

Кроме того, в документе нет ни одного упоминания о необходимости определить уголовную ответственность коллаборантов. Также не учтена поправка о запрете торговли с временно оккупированными территориями, фактически узаконенной депутатами.

В то же время парламент проигнорировал требования УКРОПа предусмотреть одинаковые подходы государства к оккупированным территориям Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя. Нормами законопроекта вводится необходимость и обязанность гарантировать национальную безопасность только на территории ОРДЛО, так, словно в оккупированном Крыму обеспечивать национальную безопасность нет необходимости.

«По сути, в изложенных в законопроекте нормах закладывается основа будущего решения об отказе от территории Крыма», – пояснили укроповцы.

И главное – провластные депутаты отказались законодательно закрепить дипломатические и торговые отношения с Российской Федерацией.

«Привычным для себя способом провластные партии протолкнули важнейший для страны текст без возможности ознакомиться с его финальной версией. Поэтому народные избранники от УКРОПа не сочли возможным поддержать его», – сказано в заявлении партии.

18 января Рада приняла в целом законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». За документ проголосовали 280 депутатов.

Представители УКРОПа поддержали проект «деоккупационного» закона в первом чтении, рассчитывая на то, что при доработке он превратится в настоящий акт воли украинского народа и заставит власть выполнять свои конституционные обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Но этого не произошло.