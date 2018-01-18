Войну на Донбассе нельзя назвать замороженным конфликтом - экс-глава Пентагона

Война на Востоке Украины не является замороженным конфликтом, а США и весь цивилизованный мир не могут считать нынешнюю ситуацию в Крыму и на Донбассе такой, которая может быть «заморожена».

Об этом в интервью журналу «Новое время» заявил экс-министр обороны США Эштон Картер.

«Я не считаю войну на Донбассе замороженным конфликтом. Хотя бы потому, что он попросту не заморожен. Военные действия продолжаются, украинские солдаты защищают суверенитет своей страны и местное население. И самое главное: весь мир и тем более США не могут считать ситуацию с аннексией Крыма и контролем боевиков над Донбассом такой, которая может быть замороженной», - указал политик.

Читайте такжеПосле победы на выборах Путин попытается "обменять" Крым на Донбасс - аналитикКартер подчеркнул, что «замороженный конфликт» - это словосочетание из российского военно-политического лексикона, а не западная концепция.

Бывший глава Пентагона также отметил, что у Путина нет неисчерпаемых ресурсов для продолжения войны в Украине.

"Россия — сильная страна, но не всесильная. Она уязвима во многих местах. Во-первых, стареет население. Во-вторых, она географически слишком растянута. В-третьих, нет стабильности в российском обществе. Так что Россию можно ослабить, если она будет ослаблять других. И поэтому, несмотря на будущие президентские выборы, Путин не способен откусить больший кусок, чем тот, который он может прожевать. Мне кажется, я научился его понимать. Путин зачастую говорит как раз то, что думает», - заключил Картер.

В декабре прошлого года Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что конфликт на Донбассе находится в активной фазе и не является замороженным. По его словам, только в 2017 году были 14 тысяч раз осуществлены обстрелы позиций сил АТО и населенных пунктов, погибли 400 гражданских лиц.

Полторак подчеркнул, что Российская Федерация должна уйти из Донецка и Луганска и вернуть Украине Крым.

Полный текст интервью читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 18 января 2018 года.